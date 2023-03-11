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Giriş Tarihi: 12.3.2023

Doğru yere doğru ürün ekilecek

Rana BÜYÜKTAŞ Rana BÜYÜKTAŞ
Doğru yere doğru ürün ekilecek
SON yılların en kurak kışını geçiren ve yağış oranı yüzde 27 azalan Türkiye, rasyonel bir formülü uygulamaya alıyor. Tarımsal üretimi planlayacak olan Tarım ve Orman Bakanlığı, hangi bölgelerde neyin ekileceğine karar verecek. İklim koşulları, kuraklık derecesi ve ürünün nem ihtiyacı göz önüne alınarak doğru ekim yapılması sağlanacak. Bakanlık, üreticiyle koordineli çalışarak sözleşmeli üretimi hayata geçirecek. Gıda güvencesi, gıda güvenliği, verimliliğin artırılması, çevrenin korunması ve sürdürülebilirliğin tesis edilmesi amaçlarına hizmet edecek olan sözleşmeli üretimle arz ve talep miktarı belirlenip çiftçi, yeterlilik derecesinde üretime yönlendirilecek.

BİLİNÇLİ TARIMA TEŞVİK
Tarım ve Orman Bakanlığı, iklim değişikliğinin etkisiyle yağışlardaki düşüşün tarımsal üretimin verimindeki düşüşün önüne geçmek için TBMM'ye yeni bir formül sunmuş ve bu formül komisyonda kabul edilmişti. Bakanlık, yeni tedbirlerle tarımsal üretimi planlayarak çiftçiyi bilin+çli üretime yönlendirecek. Bakanlık, hangi bölgelerde neyin ekileceğine karar vererek iklim koşulları, kuraklık derecesi ve ürünün nem ihtiyacını göz önüne alarak üreticiyi bilinçli tarıma teşvik edecek.

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Doğru yere doğru ürün ekilecek
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