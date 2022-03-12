Doğrudan yabancı yatırım 3’e katlandı

Geçen yıl Türkiye
'deki doğrudan yatırımlarını yüzde 31 artırarak 7.6 milyar dolarla 2015'ten bu yana en yüksek seviyeye çıkaran yabancıların ilgisi artarak devam ediyor. Merkez Bankası
'nın ödemeler dengesi verilerine göre yurtdışında yerleşiklerin Türkiye'deki doğrudan yatırımları geçen yılın ocak ayına göre yüzde 166 artarak, 184 milyon dolardan 489 milyon dolara çıktı. Yabancılar en büyük doğrudan yatırımı 267 milyon dolarla imalat sanayisinde gerçekleştirdi. 489 milyon dolarlık yatırımın 300 milyon dolarının İsviçre
'den geldiği dikkat çekti.
AÇIK 7.1 MİLYAR DOLAR
Öte yandan Ocak 2021'de 1 milyar 776 milyon dolar olan cari açık, bu yılın aynı ayında 7 milyar 112 milyon dolara çıktı. Geçen yılın ocak ayında 1 milyar 251 milyon dolar olan altın ve enerji hariç cari işlemler fazlası, bu yılın aynı döneminde 1 milyar 487 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 975 milyon dolar artarak, 1 milyar 631 milyon dolara yükseldi. Yıllık cari açık 20.2 milyar dolar olarak oldu.
ÜRETİMDE ARTIŞ SÜRÜYOR
Öte yandan Türkiye İstatistik Kurumu
tarafından açıklanan verilere göre sanayi üretimi ocakta yıllık bazda yüzde 7.6 arttı. Böylece sanayi üretiminde yıllık bazda Haziran 2020'de başlayan yıllık artış serisi 20 aya ulaşmış oldu. Yıllık bazda en yüksek artış yüzde 11.1 ile yüksek teknoloji ürünlerinde gerçekleşti. Sanayi üretimi aylık bazda ise yüzde 2.4 azaldı.
Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi de ocakta yıllık 90.9 arttı. Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7.9 artış kaydetti.