Doğrudan yatırımların önü açılacak

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Engin Aksoy, Yatırım Danışma Konseyi (YDK) 10. Toplantısı'nın uluslararası doğrudan yatırım girişleri üzerinde olumlu etkisi olacağını belirterek, bu platformlar sayesinde yapılacak iyileştirmelerin yeni gelecek yatırımların önünü açacağını bildirdi. Aksoy, bu toplantılarda yer alan YASED üyesi şirketlerin küresel yöneticilerinin yatırım elçisi konumunda hareket ettiğinin altını çizerek, "Bu temsilcilerimiz, ülkemizin bölgesel bir üretim ve hizmet merkezi olması yönünde genel merkezleri nezdinde ülkemizin bir yatırım elçisi olarak faaliyet gösterirken, yurt dışında da Türkiye'deki iş ve yatırım ortamına dair bilgi ve tecrübelerini aktarıyor. Tüm bu diyalog mekanizmalarının UDY girişleri üzerinde olumlu etkisi olacağına inanıyoruz" değerlendirmesini yaptı. Engin Aksoy, YDK toplantılarına katılan şirket temsilcilerinin gerek bölgesel gerekse de sektörel olarak geniş bir yelpazeyi oluşturduğunu belirterek, "Bu toplantıların en üst düzey karar alıcıları bir araya getirmesi sebebiyle taraflar arasındaki konuların bu platform altında görüşüldüğüne ve ülkemize yatırım planı içinde olan şirketlerin daha sonra Türkiye'de yatırım gerçekleştirdiklerine şahit oluyoruz. Yeni yatırımların gelmesi açısından, uluslararası şirketlerin neye ihtiyaç duyduğunun ve buna yönelik olarak hangi iyileştirme adımlarının atılması gerektiğinin belirlenmesi açısından da fayda sağlıyor" diye konuştu.