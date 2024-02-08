Doğu ile Batı’nın ticareti gelişecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kırgızistan Ulaştırma ve İletişim Bakanı Tilek Tekebaev ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Türkiye- Kırgızistan Karma Ekonomik Komisyon 11. toplantısı dolayısıyla Kırgız mevkidaşını Ankara'da ağırlayan Uraloğlu, görüşmede Türkiye ve Kırgızistan'ın zorlu ve bir o kadar da kıymetli bir coğrafyada bulunduğunu söyledi. Uraloğlu, kara yolu taşımacılığında atılacak yeni adımların, Türkiye-Kırgızistan ilişkilerinin yanı sıra doğu ile batı arasındaki ticareti de geliştireceğini belirterek, "Orta Koridor daha da güçlenecektir" dedi.Uraloğlu, son zamanlarda Türk Devletleri Teşkilatı'nın aldığı rolün çok kıymetli olduğunu belirterek, "İlk defa bir masa etrafında toplanıyoruz. Biz 'Türkiye Yüzyılı' diyoruz, Türk devletleri teşkilatları 'Türk Yüzyılı' diyor. Bu bizim için de gerçekten çok kıymetli" diye konuştu. Kara yolu taşımacılığı noktasında atılacak yeni adımların da iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde önemli katkıları olacağını belirten Uraloğlu, şunları kaydetti: "Kara Ulaştırması Karma Komisyonu toplantısı en son 2021'de gerçekleşti. Toplantıda ikili ve transit taşımaların serbestleşmesi kararı alınmıştı. Bu kararla, tedarik zincirindeki değişimler ve kara yolu taşımacılığına artan talep dikkate alındığında ülkelerimiz arasındaki ticaretin yanı sıra doğu ile batı arasındaki ticaret gelişecek, Orta Koridor daha da güçlenecektir." Uraloğlu, Türkiye'nin demir yolu taşımacılığına da önem verdiğini ve bu alanda da büyük ölçekli yatırımlar yaptığına dikkati çekerek "Bu yatırımlar sadece kendisi için değil, bölge ülkeleri için de yarar sağlayan yatırımlardır" diye konuştu.