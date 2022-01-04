Doğu Karadeniz Bölgesi ihracatı 1,5 milyar dolar çıtasını aştı

Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illeri 2021 yılında ihracatta 1,5 milyar dolar çıtasını aştı. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artışla 1 milyar 514 milyon 486 bin 467 dolar olarak gerçekleşen ihracatta Trabzon 1 milyar 183 milyon 889 bin 624 dolar ile birinci sırada yer aldı. Bölgeden gerçekleşen ihracatta Rize 207 milyon 348 bin 185 dolar ile ikinci, Gümüşhane 67 milyon 407 bin 717 dolar ile üçüncü, Artvin ile 55 milyon 840 bin 941 dolar ile 4. sırada yer aldı.

2021 yılında Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerinden en fazla 782 milyon 74 bin 950 dolar tutarı ile fındık ve mamulleri ihracatı yapıldı. 226 milyon 803 bin 167 dolar tutarındaki ihracatla yaş meyve ve sebze, 184 milyon 467 bin 126 dolar ihracatla maden ve metal ürünleri, 101 milyon 40 bin 160 dolar ihracatla su ürünleri ve hayvancılık mamulleri, 46 milyon 802 bin 244 dolar ihracatla otomotiv endüstrisi ve 26 milyon 765 bin 613 dolar tutarında ihracatla savunma sanayi ihracatı gerçekleştirildi.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nden 2020 yılında 128 farklı ülkeye ihracat yapılırken, 2021 yılında ise bu rakam 138'e yükseldi. Geçtiğimiz yıl ihracat gerçekleştirilmeyen Filipinler, Etiyopya, Bolivya gibi birçok farklı pazara ihracat yapıldı. 2021 yılında bölgeden en fazla ihracat yapılan ilk 5 ülke ise; Rusya Federasyonu, Almanya, Çin Halk Cumhuriyeti, Gürcistan oldu.

2021 yılında yapılan ihracatla ilgili değerlendirmede bulunan Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, 2021 yılında Trabzon'un 1 milyar dolar üstü ihracat gerçekleştiren şehirler arasındaki yerini korurken, ihracatının yalnızca yüzde 7'si kadar ithalat gerçekleştirerek Türkiye'nin dış ticaret açığına en büyük katkıyı yapan şehirlerden olduğunu söyledi.