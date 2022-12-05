Doğu Karadeniz’den 11 ayda 1,3 milyar dolarlık ihracat

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, yaptığı yazılı açıklamada, yılın 11 ayında Trabzon'dan 959 milyon 284 bin 796, Rize'den 216 milyon 893 bin 24, Gümüşhane'den 60 milyon 684 bin 124 ve Artvin'den de 54 milyon 563 bin 7 dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini belirtti.

En fazla ihracat gerçekleştirilen sektörlerin başında 487 milyon 856 bin 738 dolarla fındığın geldiğini kaydeden Kalyoncu, 205 milyon 89 bin 254 dolarla yaş meyve sebzenin ikinci, 175 milyon 669 bin 499 dolarla su ürünleri ve hayvancılık mamullerinin üçüncü, 172 milyon 421 bin 823 dolarla madencilik ürünlerinin dördüncü, 38 milyon 916 bin 883 dolarla taşıt araçları ve yan sanayinin beşinci sırada yer aldığını aktardı.

Kalyoncu, bölgeden 135 ülkeye ihracat gerçekleştirildiğine dikkati çekerek, ilk 5 ülkenin sırasıyla Rusya Federasyonu, İtalya, Gürcistan, Almanya ve Çin Halk Cumhuriyeti olduğunu ifade etti.

Rusya Federasyonu'na ihracatta yüzde 20, Gürcistan'a ihracatta ise yüzde 39 artış yaşandığını belirten Kalyoncu, "Vietnam, Danimarka, İrlanda, Beyaz Rusya, Şili, Kazakistan ve Tayland'a yapılan ihracatta önemli oranda artış yaşanmış, geçtiğimiz yılın aynı döneminden farklı olarak başta İrlanda, Slovenya, Paraguay, Zambiya ve Angola olmak üzere 11 ülkeye daha ihracat gerçekleştirilmiştir." bilgisini paylaştı.

Kalyoncu, ihracatçıların taleplerini ise şöyle sıraladı:

"Doğu Karadeniz ihracatçıları olarak potansiyelimiz ölçeğindeki ihracat rakamlarına ulaşabilmemiz ve bölgemizde orta ve yüksek teknolojili ürünlerde sanayileşme hamlesinin başlatılabilmesi için ihracatçının uygun şartlarda ve uzun vadeli finansmana erişiminin sağlanması, Trabzon özelinde yüksek teknolojili ürünlerin üretiminin yapılması amacıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile endüstri bölgesi olarak ilan edilen Yatırım Adası'nın 2023 yılında tamamlanması, Doğu Karadeniz illerinin yatırım açısından cazip hale getirilmesi amacıyla bölge illerine 6 bölge teşvik sisteminin uygulanması ve ihracatçımıza ihraç maliyetleri yönünden destek sağlanması en öncelikli taleplerimiz arasında yer almaktadır."