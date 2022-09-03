Doğu Karadeniz’den 8 ayda 132 ülkeye 863 milyon 237 bin dolarlık ihracat yapıldı

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, yaptığı yazılı açıklamada, yılın 8 ayında, Trabzon'dan 619 milyon 50 bin 380, Rize'den 157 milyon 582 bin 775, Gümüşhane'den 46 milyon 41 bin 349 ve Artvin'den de 40 milyon 563 bin 183 dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini belirtti.

Trabzon'un ihracatında geçen yılın aynı dönemine göre %13 düşüş yaşandığına işaret eden Kalyoncu, Rize'nin ihracatında %25, Gümüşhane'nin ihracatında %8, Artvin'in ihracatında ise %11 artış görüldüğünü vurguladı.

En fazla ihracat gerçekleştirilen sektörlerin başında 299 milyon 46 bin 309 dolarla fındığın geldiğine dikkati çeken Kalyoncu, buna göre, ikinci sırada 136 milyon 667 bin 837 dolarla madencilik ürünleri, üçüncü sırada 133 milyon 585 bin 436 dolarla yaş meyve sebze, dördüncü sırada 121 milyon 277 bin 89 dolarla su ürünleri ve hayvancılık mamulleri, beşinci sırada ise 28 milyon 98 bin 94 dolarla taşıt araçları ve yan sanayi yer aldığını belirtti.

Bölgeden yılın 8 ayında 132 ülkeye ihracat gerçekleştirildiğinin altını çizen Kalyoncu, en fazla ihracat yapılan 5 ülkenin sırasıyla Rusya Federasyonu, Gürcistan, Almanya, Çin Halk Cumhuriyeti ve İtalya oldu. Gürcistan'a yapılan ihracatta %35 artış yaşandı, İtalya ve Almanya'ya ihracatta ise fındık sektöründe talebin daralmasından kaynaklı düşüşler görüldüğü belirtti.

Peru, Vietnam, Danimarka, Beyaz Rusya, Japonya, Mısır ve Şili'ye yapılan ihracatta önemli oranda artış yaşandığını da belirten Kalyoncu, geçen yılın aynı döneminden farklı olarak aralarında İrlanda, Slovenya ve Zambiya'nın da bulunduğu 13 ülkeye daha ihracat gerçekleştirildi. Dünyanın, özellikle de gelişmiş ve gelişmekte olan ülke pazarlarının içinde bulunduğu enflasyon çıkmazı neticesinde resesyon beklentisinin arttığına ve talep daralması yaşandığına dikkati çekti.