Doğu Karadeniz’in en büyük cami ve külliyesinin yapımında sona yaklaşılıyor





7 BİN 700 KİŞİ AYNI ANDA İBADET EDEBİLECEK



182 bin metrekare rekreasyon alanındaki 26 bin metrekarelik arsa üzerinde Trabzonlu hayırseverlerin destekleri ile yapımı devam eden Trabzon Şehir Camii ve Külliyesi'nin kaba inşaatı geçtiğimiz yıl tamamlanırken, yapının tamamlanmasının ardından 7 bin 700 kişi aynı anda ibadet edebilecek. 15 bin 442 metrekare toplam inşaatı alanı ve 8 bin 831 metrekare bodrum kat alanı ile tamamlandığında 14 derslikli eğitim merkezi, 15 atölye, bin kişilik konferans ve toplantı salonu, aşevi, bay/bayan abdesthane, gasilhane ve kapalı otoparkın bulunacağı camide 6 bin 255 m2 ibadet alanları bulunacak. 2 bin 800 metrekare harim alanı, bin 140 metrekare revak alanı, bin 200 metrekare avlu alanı ve bin 115 metrekare mahfil katında oluşan cami ve külliyenin geleneksel Türk-İslam mimari tarzı ile günümüz çizgilerini bütünleştirerek döneminin ve şehrin sembol eserlerinden biri olması amaçlanıyor.