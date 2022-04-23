Doğu ve Aktaş sınırı Aşık Şenlik Tüneli ile bağlanacak

Doğu Anadolu'da gerçekleştirilen yatırımları yerinde incelemek için tura çıkan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun ilk durağı Ardahan oldu. Yapımı tamamlandığında Doğu Anadolu Bölgesi ile Aktaş Sınır Kapısını birbirine bağlayan Aşık Şenlik Tünelinin ışık görme törenine katıldı. Çıldır ilçesi Mozeret Geçidinde düzenlenen törene çok sayıda protokol üyesi katıldı.
Bakan Karaismailoğlu, törende yaptığı konuşmada Aşık Şenlik Tünelinin önemine vurgu yaparak teknik özelliklerini anlattı; "Anadolu'da bin yıllık Türk tarihinin başladığı yerlerden olan, sıradağlar, vadi, plato, göl ve göletleriyle bu cennet vatan parçasında, uluslararası karayolu hatlarından birine nefes aldıracak Aşık Şenlik Tüneli inşaatında bugün ışığı görüyoruz. Toplam uzunluğu 16,3 kilometre olan Çıldır-Aktaş Yolu'nun 8 kilometresini daha önce hizmete açmıştık. Aşık Şenlik Tüneli'nin de içinde olduğu kalan yol kesimi 8,4 kilometredir.
Hattın en önemli geçiş noktası olan Mozeret Geçidi'nde inşa ettiğimiz Aşık Şenlik Tüneli, birisi 2 bin 312 metre, diğeri de 2 bin 34 metre olan iki tüpe sahiptir. Tünelimiz tamamlandığında, Ardahan ve Doğu Anadolu Bölgemizin, Çıldır üzerinden Aktaş Sınır Kapısı ve Gürcistan'a kadar yüksek standartlı bir ulaşımını sağlayacağız. Bedeli 659 milyon 320 bin lira olan projemizle güzergâh 4 kilometre daha kısalacak. Zamandan 2,2 milyon lira, akaryakıttan da 2,2 milyon lira olmak üzere, bir yılda 4,4 milyon liralık tasarruf sağlayacağız. Bununla birlikte bu güzel dağlara salınan karbon miktarı 450 ton daha azalacaktır. Çıldır-Aktaş Yolu ve Aşık Şenlik Tünelimizin yapımında görev alan yüklenicisinden mühendisine, işçisinden tedarikçisine kadar, alın ve akıl teri döken, tüm arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum."
Ardahan'da 2 milyar 549 milyon liralık karayolu çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Bakan Karaismailoğlu, konuşmasını tamamladıktan sonra iş makinesi ile tünele son darbeyi vurarak ışığı gördü. Bakan, inşaatta çalışan işçiler ve törene katılan protokol üyeleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Ardahan'da düzenlenen törenin ardından Kars'a geçen Bakan, Kars Gençlik Meclisinde bulunan öğrencilerle sahur yaptı.