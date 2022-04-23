Doğu ve Aktaş sınırı Aşık Şenlik Tüneli ile bağlanacak

Hattın en önemli geçiş noktası olan Mozeret Geçidi'nde inşa ettiğimiz Aşık Şenlik Tüneli, birisi 2 bin 312 metre, diğeri de 2 bin 34 metre olan iki tüpe sahiptir. Tünelimiz tamamlandığında, Ardahan ve Doğu Anadolu Bölgemizin, Çıldır üzerinden Aktaş Sınır Kapısı ve Gürcistan'a kadar yüksek standartlı bir ulaşımını sağlayacağız. Bedeli 659 milyon 320 bin lira olan projemizle güzergâh 4 kilometre daha kısalacak. Zamandan 2,2 milyon lira, akaryakıttan da 2,2 milyon lira olmak üzere, bir yılda 4,4 milyon liralık tasarruf sağlayacağız. Bununla birlikte bu güzel dağlara salınan karbon miktarı 450 ton daha azalacaktır. Çıldır-Aktaş Yolu ve Aşık Şenlik Tünelimizin yapımında görev alan yüklenicisinden mühendisine, işçisinden tedarikçisine kadar, alın ve akıl teri döken, tüm arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum."