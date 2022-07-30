Doğu’da buğday bereketi

Son yıllarda büyük bir kuraklık yaşayan Doğu Anadolu Bölgesi, 2021 kış ayında son 100 yılın en sıcak kış ayını yaşamıştı. Meteoroloji verilerine göre bölgede resmi ölçümlerin yapıldığı tarihlerin ardından ilk defa ocak ve şubat aylarında gece saatlerinde hava sıcaklıkları zaman zaman sıfırın üstünde ölçülmüştü. Sıcaklık ve az yağışlar nedeniyle yüzde 90'lara varan verim kaybı çiftçileri zor duruma sokarken bu yıl ise durum olumlu bir şekilde sonuçlandı. Kış ayının bölgede yoğun yağışlarla geçti. Kış ayının sona ermesi ile bahar yağmurları da bölgede yeteri kadar yağdı. Uzun kuraklık döneminin ardından bölgede tarımsal bereket yaşandı.

Doğu Anadolu Bölgesinde buğdayda dekar verimi bazı bölgelerde 800 kiloya kadar çıkarken Tarım ve Orman Bakanlığının ton başına bin lira destek vermesi ise köylüye can suyu oldu. Biçerdöverler tarafından yapılan hasatlar ise Tarım ve Orman İl Müdürlükleri tarafından takip edildi. Takipler sayesinde bölgede buğday kalitesi ve dane kaybının da önüne geçildi. Hasat zamanının tamamen sona ermesinin ardından İl Müdürlükleri tarafından resmi verilerin ise açıklanması bekleniyor.