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Giriş Tarihi: 22.3.2023 16:12

Dokuz Eylül Üniversitesi TUSAŞ'ın projelerine destek verecek

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş (TUSAŞ) arasında havacılık ve uzay mühendisliği alanındaki projelerde işbirliğini içeren protokol imzalandığı bildirildi.

AA
Dokuz Eylül Üniversitesi TUSAŞ’ın projelerine destek verecek

DEÜ'den yapılan açıklamaya göre Rektör Prof. Dr. Nükhet Hotar ile TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil'in Ankara'da imzaladığı protokolle DEÜ Mühendislik Fakültesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü bünyesinde kurulan Akış Dinamiği ve Benzetim Laboratuvarının faaliyet planlaması yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Hotar, Türkiye'nin savunma sanayisinde dışa bağımlılığını azaltacak, havacılık ve uzay sanayisindeki gücünü pekiştirecek önemli bir işbirliğini hayata geçirdiklerini belirterek üniversite bünyesinde TUSAŞ işbirliği ile kurulan Akış Dinamiği ve Benzetimi Laboratuvarının faaliyetlerine yönelik ana hatların da belirlendiğini bildirdi.

Hotar, "Araştırma üniversitesi olarak eşleştirildiğimiz sektörlerden biri olan akış dinamiği alanında İHA'larda alternatif hidrojen temelli yakıt kullanımı ve depolanmasından uçaklarımızın aerodinamiğine kadar çok önemli projelere temel teşkil edecek çalışmalar yer almakta. Bu süreçte bu çalışmalarımızı TUSAŞ işbirliği ile düzenlediğimiz laboratuvarımızda hocalarımız ve öğrencilerimizle devam ettirmekten ve bu alanda TUSAŞ ile protokol yapan ilk üniversite olmaktan mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

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Dokuz Eylül Üniversitesi TUSAŞ'ın projelerine destek verecek
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