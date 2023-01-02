Dolar en kötü yıllarından birini yaşayacak! ABD’li ünlü ekonomist Schiff açıkladı

Ekonomist Peter Schiff, "Dolar Endeksi 2022 yılını 6 ayın en düşük seviyesinden kapattı. Kasım ayındaki zirveden yüzde 10 aşağı geldi. Bu zayıflık büyük olasılıkla 2023 yılında devam edecek ve dolar en kötü yıllarından birini yaşayacak. Eğer haklı çıkarsam, enflasyon problemi daha da kötüleşecek" dedi.