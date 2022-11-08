Doları satan borsaya geldi! Kazandırmaya devam ediyor: Düşük faiz ortamı ilgiyi artırdı

EN ÇOK KAYBETTİREN YATIRIM ARACI

BİST 100 endeksi, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 30,42, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 39,35 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken, külçe altın Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 11,74, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 5,70 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre BIST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 8,66, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 28,15 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken, aynı dönemde mevduat faizi (brüt) Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 23,48, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 9,76 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.