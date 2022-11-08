Doları satan borsaya geldi! Kazandırmaya devam ediyor: Düşük faiz ortamı ilgiyi artırdı

Kurlardaki oynaklığın iyice azalması, parasını dolar ve avro gibi yabancı paralarda değerlendirenleri kara kara düşündürüyor. Merkez Bankası ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) attığı destekleyici adımların da etkisiyle TL, yabancı paralar karşısındaki direncini sürdürüyor. Borsadaki yüksek getiriye rağmen parasını yabancı parada kalmayı tercih edenler, kâr etmek bir yana son bir ayda zarar etti.
DOLAR SON DÖNEMDE SIKIŞIK BANT HAREKETİ SERGİLİYOR
Son bir ayda dolar TL karşısında sadece 3 kuruş artarken, avro 5 kuruş geriledi. 7 Ekim'de 18,5758 olan Dolar/TL seviyesi, dün Kapalıçarşı serbest piyasada günü 18,5850'de tamamladı. Bir aydır yerinde sayan doların, alım satım komisyonu da hesaba dahil edildiğinde kazanmak bir yana yatırımcısına zarar ettirdiği görülüyor. Avroda da benzer bir tablo var. Geçen ayın ilk haftasında 18,50-18,60 TL arasında işlem göre avro, dolara göre daha hareketli bir görünüm arz etse de yatırımcısına kazandırmadı.
BORSAYA YÖNELDİLER
Tasarruflarını üretim ve yatırımla büyüyen şirket hisselerinde değerlendirenler, son bir ayda yüzde yüksek kazanç elde etti. Yılbaşından bu yana yüzde 102 artış kaydeden BIST Sanayi Endeksi, 3 bin 404 puandan 6 946 puana yükseldi. Oluşan kazancın yüzde 25'i son bir ayda oluşması dikkat çekiyor. BIST Bankacılık Endeksi'nin son bir aydaki kazancı ise yüzde 14,5 oldu.
EN KÂRLI HİSSELER SANAYİ ENDEKSİNDE
Tasarruflarını hisse senetlerinde yatırmayı tercih edenler, ayna zamanda firmaların finansman ihtiyacını karşılamasına da katkı veriyor. Gıda, enerji, savunma sanayi, sivil havacılık gibi sektörlerde faaliyet gösteren şirket hisseleri, yatırımcılardan en çok ilgi gören ve en yoğun işlem görenler olarak öne çıkıyor. Borsa İstanbul Mali Endeksi geçen hafta yüzde 4,33 artışla 4.002 puana, Sanayi Endeksi yüzde 9,99 primle 6.943 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 9,67 kazançla 3.660 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 8,10 artışla 4.313 puana yükseldi.
YATIRIMCI SAYISI YILBAŞINDAN BU YANA 900 BİN KİŞİ ARTTI
Yakın zamana kadar büyük ilgi gören dolar ve avrodaki getirinin son aylarda sıfıra yakın olması, yatırımcıları borsadaki sanayi şirketlerine yöneltti. Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetlerine yatırım yapan kişi sayısı 2 milyon 900 bini aştı. Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre altı aydır üst üste artış gösteren borsadaki yatırımcı sayısı yılbaşından bu yana 900 bin kişi arttı.
DÜŞÜK FAİZ ORTAMI DA BORSAYA İLGİNİN ARTMASINDA ETKİLİ OLUYOR
Yatırımcı ilgisinin artması borsada işlem gören 503 şirketin hisse senetlerinin fiyatını da artırırken şirketlerin değerini yükseltiyor. Borsadaki şirketlerin toplam piyasa değeri son bir yılda yüzde 120 civarında arttı. Kasım 2021'de 2,1 trilyon TL olan şirketlerin toplam değeri, 4,6 trilyon liraya çıktı. Döviz kurlarının yerinde saymasının yanısıra düşük faiz ortamı da borsaya ilginin artmasında etkili oluyor.
KKM İLE BAŞLADI BORSA İLE SÜRECEK
Yılbaşından bu yana Kur Korumalı Hesap uygulamasının etkisiyle TL'nin dolar ve avro gibi rezerv paralar karşısındaki kaybı sınırlı oldu. ABD ve Avrupa merkez bankalarının agresif faiz artışlarının etkisiyle oluşan güçlü dolar baskısına direnen TL'nin, bundan sonra ağırlıklı olarak borsanın yükselişinden güç alacağı belirtiliyor. Uzmanlar, Borsa İstanbul Ulusal 100 Endeksi'ndeki yükseliş trendinin yıl sonuna kadar süreceğini belirtiyor. Dün tarihi rekorla 4 bin 300 sınırını aşan endeksin, 4 bin 500 ve 4 bin 700 eşiklerini rahatlıkla aşması bekleniyor.
YILLIK DEĞERLENDİRMEDE EN YÜKSEK REEL GETİRİ BIST 100 ENDEKSİ
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Ekim ayı Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları verisine göre, aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 4,26, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 8,58 oranlarıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti.
YATIRIMCISINA KAYBETTİREN ARAÇLAR
Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Amerikan Doları yüzde 5,90, mevduat faizi (brüt) yüzde 6,19, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 6,27, Euro yüzde 6,67 ve külçe altın yüzde 7,49 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde Amerikan Doları yüzde 2, mevduat faizi (brüt) yüzde 2,30, DİBS yüzde 2,39 Euro yüzde 2,80 ve külçe altın yüzde 3,66 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.
EN ÇOK KAYBETTİREN YATIRIM ARACI
BİST 100 endeksi, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 30,42, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 39,35 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken, külçe altın Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 11,74, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 5,70 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.
Altı aylık değerlendirmeye göre BIST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 8,66, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 28,15 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken, aynı dönemde mevduat faizi (brüt) Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 23,48, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 9,76 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.
EN YÜKSEK REEL GETİRİ SAĞLAYAN YATIRIM ARACI
Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde BİST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 1,07, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 40,40 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.
Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Amerikan Doları yüzde 21,29, külçe altın yüzde 25,86, Euro yüzde 33,32, DİBS yüzde 45,49 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 55,21 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise Amerikan doları yüzde 9,34 ve külçe altın yüzde 2,99 oranlarında yatırımcısına kazandırırken; Euro yüzde 7,37, DİBS yüzde 24,28 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 37,78 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.