Dolarizasyon Nedir? Ekonomi Terimi Olarak Dolarizasyon Ne Demek?

Dolarizasyon ifadesi, merak edilen ekonomi terimleri arasında yerini almaktadır. Dünya üzerinde birçok ülkenin dolarizasyon ortaya çıkmıştır. Bu sebeple, kullanımı büyük oranda tercih edilmekte olan dolarizasyon terimi merak edilmektedir. İşte, ekonomi terimi olarak dolarizasyon ne demek? Sorusunun cevapları...

Dolarizasyon Nedir?

Herhangi bir ülkede bulunan ve yerleşmiş olan mevcut ekonomik tüm birimlerin, belirsizlik ve yüksek enflasyon ortamı ve olgusu yüzünden, yerel-ulusal olan paranın, muhtemel değer kaybından korunmak için yabancı para ve benzer cinsinden varlık barındırmaları şeklinde tanımlanmaktadır. Dolarizasyon, tam dolarizasyon ve kısmi dolarizasyon şeklinde de açıklanabilmektedir.

Tam dolarizasyon; herhangi bir ülkenin, kendi ulusal ve yerel para birimini tamamı ile terk edip, yabancı bir para birimini, kendi resmi para birimi olarak kullanması durumudur. Kısmi dolarizasyon ise; yine herhangi bir ülkedeki yerleşiklerin ulusal öz para cinsinden, yerel finansal varlıkların yerine, yabancı para cinsinden olan finansal varlıkları tercih etmesiyle ortaya çıkan bir olgu olarak ifade edilmektedir.

Ters Dolarizasyon Nedir?

Ters dolarizasyon, mevcut dolarizasyon ifadesinin tamamı ile tersi bir durum olarak ortaya çıkmaktadır. Kısacası; dolarizasyonun azalması durumuna verilen isimdir. Ulusal para biriminin, dövize karşı kaybetmiş olduğu görevlerin tümünü tekrar ele almaya başlaması ve ulusal para birimi kullanımının döviz kullanımına karşı daha da artması durumu olarak ifade edilmektedir. Döviz cinsinden olan yatırımların, toplam yatırımlar içerisindeki mevcut payının azalması ters dolarizasyonu ortaya çıkaran bir etken olarak bilinmektedir.

Dolarizasyon Ne Demek?

Dünya üzerinde yer alan bir ülkedeki yerleşiklerin hesap birimi, değer biriktirme aracı ve değişim aracı olarak kendi yerel ekonomik birimleri yerine yabancı döviz kullanmaları durumuna dolarizasyon denmektedir.

Tam dolarizasyon ifadesi, bir ülkenin kendi yerel parasını tam olarak terk edip, yabancı bir para birimini kendi resmi para birimi olarak kullanması durumudur. Kısmi dolarizasyon; bir ülkedeki tüm ekonomik birimlerin, belirsizlik ve yüksek enflasyon ortamında yerel paranın herhangi bir değer kaybı durumundan korunmak amacıyla, döviz cinsinden finansal varlıkları tercih etmesiyle ortaya çıkmaktadır.