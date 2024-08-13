Domates ihracatçısına kur desteği

Salçalık ve sofralık domatesin tarladaki fiyatı maliyetin altında kalınca, isyan eden çiftçinin sorununa çare aranıyor. Dün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ev sahipliğinde toplanan Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi'nde çözüm yolları tartışıldı. Edinilen bilgilere göre, enflasyon ve kur arasında açılan makas nedeniyle ihracat pazarları daralan, bu nedenle de 'elimizde ürün fazlası var' diyerek domatesi çiftçiden ölü fiyatına almaya çalışan salça üreticilerine ihracatta kur desteği verilmesi gündeme geldi. Böylece, salça üreticilerinin çiftçinin ürününü daha yüksek fiyattan almasının önü açılacak.Son günlerde domates üreticisi çiftçiler isyanda… Kiloda 5 TL olarak belirlenen fiyatın salça üreticisi fabrikalar tarafından 2 hatta 1.7 TL'ye indirilmesi çiftçiyi batma noktasına getirdi. Fabrikalar dış piyasada pazar kaybettikleri gerekçesiyle, devletin uyguladığı kotadan şikâyet ediyor. Sözleşmeli ürün fiyatlarını da yarı yarıya düşürdüler. Bu yıl salçalık domateste yaşanan üretim fazlası da hem fiyatların düşmesine hem de ürünün tarlada kalmasına neden oldu. Hal böyle olunca, fabrikaların alım fiyatları maliyetini karşılamayan çiftçi eyleme başladı. Önceki gün toplanan Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi'nde bir dizi önlem gündeme geldi.Hazine ve Maliye, Tarım ve Orman ile Ticaret Bakanlıkları özellikle salçalık domateste ihracat kanallarının açılarak, ihracatçıya prim desteği verilmesi konusunda mutabık kaldı. Toplantıdan sonra yapılan açıklamada da "Ülkemizde tarımsal ürünlerde arz ve talep dengesinin sağlanmasına, hem üreticilerimizin hem de tüm vatandaşlarımızın menfaatlerinin korunmasına yönelik olarak dış ticaret tedbirleri dahil olmak üzere, gerekli tüm tedbirlerin uygulanmasına devam edileceği vurgulanmıştır. Ayrıca, depolanabilen ürünlerde arz ve talep dengesinin korunmasını teminen mevcut depo kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmaların yürütülmesi kararlaştırılmıştır" denildi.Kur artışlarının enflasyonla bağının kopması ihracatçıları zorluyor. Yıllık bazda kur artışı ile enflasyon arasındaki makasın kur aleyhine 50 puana yaklaşması nedeniyle, artan TL maliyetini karşılamak ve rekabet etmekte zorlanan ihracatçı sözleşmeli ürünü dahi yarı fiyatına almaya çalışıyor. Çiftçi ise üretim maliyetini dahi karşılamayan bu alım teklifleri karşısında çare arıyor. Üç bakanlığın özellikle salça ihracatçıları için kur fiyatının daha yüksekten belirlenmesi konusunu çalışacağı, bu konuda ihracatçıya prim desteği verilmesinin gündeme geldiği belirtiliyor.BÜYÜK salça üreticileri çiftçiyi ihracat nedeniyle mağdur edince devreye Tarım ve Kredi Kooperatifleri girdi. Özellikle birçok ilde çiftçinin mağduriyetini önlemek ve piyasayı regüle etmek için alım yapmaya başladı. İlk etapta 25 bin ton domates alımı gerçekleştirildi. Manisa'da salçalık domatesleri işleyen Tarım Kredi, ek alıma başlayınca Bursa Karacabey'de de üretim tesisi kiraladı. Üretilen salçalar piyasadan daha uygun fiyata vatandaşa satılacak.TARIM ve Orman ile Ticaret Bakanlıkları sözleşmeli tarım yaptırdığı çiftçiden daha düşük fiyata alım yapmak isteyen salça üreticilerini de mercek altına aldı. Özellikle üç büyük salça fabrikasının sözleşmelere uymayarak, yapılan anlaşmadan daha düşük fiyatla domates alımı yaptığı belirtiliyor.