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Giriş Tarihi: 9.3.2023

Domates ihracatına kısıtlama kalktı

Domates ihracatına kısıtlama kalktı
Domates ihracatına 14 Nisan 2023'e kadar yasak getirilmesine gelen tepkiler üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı kararı geri çekti. Bakanlık dün domateste ihracat yasağının kaldırıldığını bildirdi. Antalya'nın Kumluca ilçesinde domatese ihracat kısıtlamasının kaldırılmasının ardından hareketlilik başladı. Domates üreticisi Yaşar Özkara, "İhracat kapılarımız kapanırsa bu işin sonu çiftçi için büyük sıkıntı olur" dedi. Kumluca Batı Akdeniz Tüccarlar Derneği Başkanı Osman Öcal da kısıtlamanın kalkmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi.
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Domates ihracatına kısıtlama kalktı
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