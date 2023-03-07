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Giriş Tarihi: 7.3.2023 23:14 Son Güncelleme: 7.3.2023 23:34

Domates ihracatında yasak kaldırıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2 Mart'ta getirilen domateste ihracat yasağının kaldırıldığını bildirdi. Söz konusu karar Muğla’daki domates üreticileri tarafından sevinçle karşılandı.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Domates ihracatında yasak kaldırıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı, daha önce 14 Nisan'a kadar süreceği açıklanan domateste ihracat kısıtlamasının kaldırıldığını bildirdi. 2 Mart'ta getirilen yasağın daha önce 14 Nisan'a kadar süreceği açıklanmıştı. Karara, Muğla'nın Seydikemer ve Fethiye ilçesindeki domates üreticileri tepki göstermişti. Fethiye Karaçulha Toptancı Meyve ve Sebze Hali'nde üretici ve ihracatçı oda üyeleriyle birlikte ortak açıklama yaparak domates ihracatı yasağına tepki göstermişti. İhracat yasağının kaldırılması domates üreticilerini memnun etti.

ÜRETİCİLERE HAYIRLI OLSUN

İhracat yasağının kaldırılmasının ardında açıklama yapan Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla domates ihracat yasağı kaldırılmıştır. Destekleriyle her zaman yanımızda olan Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'na, Ticaret Bakanımız Mehmet Muş'a ve Muğla Milletvekillerimize çok teşekkür ediyoruz. Çiftçilerimize ve bölgemizde ihracat yapan firmalarımıza hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

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Domates ihracatında yasak kaldırıldı
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