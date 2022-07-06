Dönmez Debriyaj II. Paylaşım Toplantısı Gerçekleşti

Genel Müdür Cumali Ertaş tarafından yapılan açılış konuşmasında, Ege Bölgesi 100 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde Dönmez Debriyaj olarak yer alınmasının haklı gururuna değinilirken, tüm çalışanlara ve değerli paydaşlara katkılarından dolayı teşekkür edildi. Geçtiğimiz yıl ilki yapılan toplantıda uzun ve kısa vadeli hedeflerden bahsedilirken, bu seneki toplantıda önceki senenin ilan edilen hedeflerinin gerçekleştirilmiş olmasının altı çizildi. Öte yandan, 2021 yılında satışların ciroda yüzde 92 artarken, ihracatın yüzde 66 oranında artış gösterdiği, 2021 yılında da kâr başlığında artış trendi görülürken aynı şekilde üretim kapasitesinde de 2020 yılına oranla yüzde %50'ye yakın artış gerçekleştiği belirtildi. Ertaş, şirket verimliliği ve performansının katlanarak artarken kadrosunun yaklaşık %20 oranında büyüdüğünü, bir önceki yıla oranla şirket ebitda'sının 4 katı değerine yaklaştığını bildirdi. Ertaş; son 2 yılda çok hızlı büyüdüklerini ve geliştiklerini iletirken; bu başarı için insan kaynaklarına ciddi yatırım yaptıklarını ve Genç Yetenek programı ile yeni mezun ve öğrencilere ufuk açıp istihdam sağlandığını; mühendis sayısının üç katına çıkarıldığını, tamamı yerli sermaye yapısı ile tam destek sağladığı savunma sanayi işbirlikleriyle geleceğe yatırım çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini belirtti.

Dönmez Debriyaj Genel Müdürü Cumali Ertaş, bundan böyle Bağyurdu OSB'deki yeni lokasyonları ile ilerlemenin yolu olmaya devam edeceklerinin müjdesini verdi ve konuşmasını: "Yüzde 100 yerli sermayeli bir şirket olarak Türkiye'ye değer katmaya devam etmek bizim için övünç kaynağı. İhracat iştahımız yüksek, bu düsturla çıktığımız yolda üretim kapasitemizi de artırmak ve ihracat hedeflerimizi gerçekleştirmek istiyoruz. Sıradaki hedefimiz yurt dışı pazarında minimum yüzde 20 büyüme sağlamak. Çalışanlarımıza değer veriyor, onların eğitimli, deneyimli, yeterli ve katılımcı olmalarını sağlama taahhüdünü veriyoruz. Kısa ve uzun vadeli hedeflerimizi gerçekleştirmenin haklı gururunu paylaştığımız bu etkinliğimize katılan tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum." cümleleri ile sonlandırdı.

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