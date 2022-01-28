Dönmez: Sanayide elektrik kısıtlaması sona erdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
, sanayi tesislerine uygulanan elektrik kısıtlamasının bugün itibarıyla kaldırılacağını bildirdi. Sanayi tesislerine doğalgazda uygulanan kısıntının ise 31 Ocak'tan itibaren yüzde 40'tan yüzde 20'ye düşürüleceğini duyuran Dönmez, "Sanayicilerimize bu süreçte göstermiş oldukları anlayış ve işbirliğinden ötürü teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. Bu arada BOTAŞ
da İran
'dan Türkiye'ye gaz arzının test amaçlı olarak sınırlı miktarda başladığını bildirdi. İran'dan Türkiye'ye gaz arzı, Gürbulak giriş noktasındaki teknik arıza gerekçesiyle 20 Ocak itibarıyla 10 gün süreliğine durdurulmuştu.