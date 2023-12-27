Donna Rara, Avrupa’da büyük bir çıkış yapmaya hazırlanıyor

Donna Rara, makyaj malzemeleri, saç bakım ürünleri, saç boyası, saç spreyi, saç jölesi, parfüm, cilt bakımı ürünleri, makyaj fırçaları, pudra pomponları, banyo tuzları, vücut yağları ve kremleri gibi çeşitli ürünleriyle kozmetik sektöründe geniş bir alana hitap edecek. Yeni marka, Türkiye pazarının yanı sıra Rusya ve Avrupa pazarında da kendine sağlam bir yer edinmeyi amaçlıyor.

Mi Kozmetik'in yöneticileri, Donna Rara'nın kalite ve çeşitlilik konusunda sektörün önde gelen markaları arasında yer alacağına inanıyor. Donna Rara, kaliteden ödün vermeden rekabetçi fiyatlar sunma vizyonuyla yola çıkmış ve kullanıcılara memnuniyet garantili hizmet vermeyi amaçlıyor.

Donna Rara, 2024 yılı itibariyle Avrupa'nın birçok başkentinde fiziki mekanlarda satışa başlamayı planlıyor. Mi Kozmetik tarafından yapılan açıklamalara göre, 2024'ün ikinci yarısında, Temmuz ayı itibariyle en az 8 başkentte Donna Rara ürünleri tüketicilere sunulacak. 2023 yılında kurulan marka, henüz sektörde yeni bir oyuncu olmasına rağmen, inovasyon ve Ar-Ge çalışmalarını birleştirerek uluslararası alanda kozmetik sektöründe önemli bir aktör olma hedefini taşıyor.

Donna Rara, Türkiye'nin yanı sıra Avrupa ülkeleri ve Rusya'da tüketicilere kaliteli ve çeşitli ürünleriyle kesintisiz bir güzellik deneyimi sunmaya hazırlanıyor. Donna Rara'nın nihai hedefi, dünya çapında tanınan bir kozmetik markası olmak ve kozmetik sektöründe kendine sağlam bir yer edinmek.