Dönüşüm için müteahhidin geçmişine mutlaka bakın

Türkiye genelinde kentsel dönüşüm seferberliği yürütülüyor. Vatandaş dönüşüm için hevesli ancak yanlış müteahhit seçimlerinden kaynaklı sorunlar da yaşanıyor. Vatandaşın doğru müteahhit seçebilmesi için İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER), 'Kentsel Dönüşüm ve Dönüşüm Alanlarında Müteahhit Seçme Rehberi' hazırladı. İNDER Başkanı Engin Keçeli, "Müteahhit seçiminin, projenin başarısı adına kritik derecede önemli. Rehberle hem sektör profesyonellerine hem de ev sahiplerine yol gösteren pratik bilgiler sunuyoruz" dedi. Rehberde 51 soruya yanıt veriliyor.Kentsel dönüşüm sürecine girilmeden ve riskli yapı tespiti yapılmadan önce arsa sahipleri bir heyet belirleyerek müteahhit araştırmasında bulunmalı. Bu süreçte, öncelikle sektördeki referansları ve geçmiş projeleri incelemek önemlidir. Müteahhitlerin daha önce tamamladıkları projeler, iş kalitesi ve müşteri memnuniyeti hakkında önemli bilgiler sağlar. Ayrıca, müteahhidin finansal durumu ve projeyi zamanında tamamlama kapasitesi hakkında bilgi edinin.Müteahhitlik Yetki Belgesi'ne sahip olduğundan emin olun. Geçmişteki projelerde karşılaştığı hukuki sorunlar, finansal sorunları ve varsa yaşadığı anlaşmazlıklar hakkında araştırma yapın. Sigorta poliçeleri ve teminat mektupları gibi güvenceleri olup olmadığını kontrol edin. Alt yüklenici ve tedarikçileri ile olan ilişkilerinin sağlıklı olup olmadığını araştırın.Müteahhit seçiminde sık yapılan hatalardan biri, yeterli araştırma yapmadan yalnızca müteahhittin teklif ettiği metrekareye göre karar vermektir. Fiyat ve metrekare odaklı karar vermek, kaliteden ödün verilmesine yol açabilir. Düşük maliyetli veya fazla metrekareli bir teklif cazip görünse de işçilik kalitesi, malzeme standartları ve projenin zamanında tamamlanma durumları göz önünde bulundurulmalıdır.Proje sürecinde güvence sağlamak için müteahhitten talep edebileceğiniz teminat türleri performans teminatı, ön ödeme teminatı, sözleşme kapsamında verilecek teminat mektubu, inşaat ipoteği ve garantör olabilir.Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinde yer alması gereken konuların başında, yer teslimi, yapım ruhsatının alınması, inşaatın bitirilmesi ve fiili teslimden sonra iskân alınması için öngörülen sürelerin net bir şekilde yazılması gelir.Projenin kalite standartlarına, teknik şartnamelere ve sözleşmede belirlenen koşullara uygun olarak tamamlanmış olup olmadığını, bitirilen işin eksik veya ayıplı olup olmadığını tespit edin. Eğer müteahhit, sorunları belirlenen süre içinde veya tatmin edici bir şekilde çözmezse, hukuki yollara başvurulabilir. Sözleşmeye teslim tarihleri ve bu tarihlerin gecikmesi durumunda uygulanacak cezai şartlar/ hak mahrumiyetine ilişkin hükümler net bir şekilde yazılmalı.Müteahhidin vekalet istemesi durumunda, öncelikle vekaletin kapsamını ve sınırlarını net bir şekilde belirlemek önemlidir. Vekaletname, müteahhide hangi işlemleri yapma yetkisi verdiğini açıkça ifade etmelidir ve gereksiz geniş yetkilerden kaçınılmalıdır. Müteahhidin, özellikle mülkiyetle ilgili işlemler gibi kritik ve önemli işlemler için (satış gibi) vekalet istemesi durumunda, bu yetkinin kullanımıyla ilgili özel şartlar ve koşullar belirlenmelidir. Ayrıca vekaletnamenin geçerlilik süresi ve varsa iptal koşulları açıkça belirtilmelidir.