Dönüşüm kampanyasına rekor talep: Başvuru 1 milyonu geçti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini vererek Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesi olarak tanımladığı "Yarısı Bizden" kampanyasında başvuru süreci tamamlandı. İstanbullular yüzyılın dönüşüm kampanyasına büyük ilgi gösterdi.Konuyla ilgili açıklama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Yarısı Bizden kampanyamızda başvurular sona erdi. 1 milyon 19 bin 471 bağımsız birim için (konut ve işyeri), 269 bin 670 başvuru yapıldı. Şu ana kadar uzlaşı sağlanan 108 bin konutta projelendirme çalışmaları başlatıldı. Tüm başvurular incelenecek, çoğunluğun sağlandığı binalarda dönüşüm süreci hemen başlayacak.İstanbul'umuzu tüm afetlere karşı daha dirençli kılmak için durmadan çalışacağız" dedi. Kampanya kapsamında 100 metrekare 2+1 dairenin maliyeti 1.5 milyon lira, 120 metrekare 3+1 dairenin maliyeti ise 1.8 milyon lira kabul edildi. 2+1 dairenin 750 bin lirası devletten olmak üzere kalan tutara yüzde 10 peşinat, 5 bin 625 liradan başlayan taksitlerle 10 yıl vade ile ödeme imkânı sağlanacak. 3+1 dairenin de 900 bin lirası devletten olmak üzere, kalan tutar yüzde 10 peşinat, 6 bin 750 liradan başlayan taksitle 10 yıl vade ile kampanyaya katılım sağlayanlara destek verilecek.Kabul edilen başvurularda binaların ön incelemesi yapılacak ve keşif raporu hazırlanacak. Gönüllülük esasıyla anlaşma sağlanan bina için protokol hazırlanacak, proje aşamasına geçilecek. Daha sonra ruhsat alma süreci başlayacak. Binanın boşaltılmasıyla TOKİ tarafından başlatılacak süreçte en geç 2 yıl içinde inşaat tamamlanacak. Bu süreçte 10 bin 500 lira taşınma ve aylık 5 bin 250 lira kira yardımı yapılacak.İstanbul genelinde 90 bin 61 binada 1 milyon 19 bin 471 bağımsız bölümde 269 bin 66 başvuru yapıldı. En çok başvuru yapılan ilçe Bahçelievler oldu. İlçede 94 bin 413 bağımsız bölüm için 26 bin 582 başvuru yapıldı. İkinci sırada yer alan Bağcılar'da 80 bin 36 bağımsız bölüm için 25 bin 933 başvuru oldu.