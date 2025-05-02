Dönüşüm pahalı ve uzun bir süreç

Ağırlıklı olarak Kuzeybatı Avrupa'da faaliyet gösteren Uniper'in Başkan Yardımcısı Michael Hilmer ise panelde Almanya örneği üzerinden enerji dönüşümünün mümkün olduğunu ama kolay olmadığını anlattı. "Almanya, tıpkı İngiltere gibi uzun yıllar Avrupa'nın sanayi merkezlerinden biriydi. 1970'lerin sonlarında en yüksek emisyon seviyelerine ulaştık. Ancak 1990 yılından bu yana emisyonlarımızı yüzde 58 azaltmayı başardık" diyen Hilmer, sözlerine şöyle devam etti: "Bu başarının arkasında birkaç önemli faktör var: Kömür kullanımının azaltılması, doğalgazın geçiş yakıtı olarak devreye girmesi, enerji verimliliğine yapılan yatırımlar ve tabii ki yenilenebilir enerji kaynaklarının büyük bir hızla artması. Almanya, güneşi bol bir ülke değildir; geniş ve boş arazileriyle tanınmaz. Ancak buna rağmen geçtiğimiz yıl elektrik üretimimizin yüzde 63'ü yenilenebilir kaynaklardan sağlandı. Ancak bu dönüşüm pahalıya mal oluyor ve zaman alıyor."

EKONOMİ DÖNÜŞÜMÜNDE AKTİF

SOCAR Başkan Yardımcısı Anar Mammadov ise küresel enerji sisteminin köklü dönüşümünün artık günlük yaşamın bir gerçeği hâline geldiğini söyledi. Enerji şirketlerinin artık sadece yakıt sağlayıcılar olmaktan çıkıp sektörün ve ekonominin dönüşümünde aktif oyuncular hâline gelmelerinin önemli olduğuna işaret eden Mammadov, "Bu da beraberinde teknolojik olarak uygulanabilir, ekonomik olarak sürdürülebilir ve toplumsal olarak kapsayıcı çözümler üretme sorumluluğunu getiriyor. Yani artık mesele, 'hidrokarbonlar mı, yenilenebilir enerji mi?' meselesi değil. Artık mesele, 'ikisi birden, birlikte ve dengeli bir şekilde nasıl entegre edebiliriz?' sorusudur" diye konuştu. Günün ve panelin son konuşmacısı olan Schlumberger Dijital ve Entegrasyon Başkanı Gökhan Yarim ise dünya genelinde enerji talebinin önümüzdeki yıllarda artmaya devam edeceğini ve bu talebin sadece petrol ve gazdan değil, yeni kaynaklardan da karşılanmak zorunda olduğunu vurguladı.