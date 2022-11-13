Dönüşümle 3 milyon 200 bin konut yenilendi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından bakanlığın ülke genelinde kentsel dönüşüm alanında gerçekleştirdiği çalışmalarla ilgili bir mesaj yayımladı. "Neden mi kentsel dönüşüm?" konulu video paylaşımında bulunarak, 2035'e kadar kentsel dönüşüme girmemiş tek bir yapı dahi bırakmayacaklarını vurgulayan Kurum, şunları kaydetti: "3 milyon 200 bin konut yenilendi. 81 ilde 922 ilçede 250 bin konutun dönüşümü sürüyor. 6.6 milyon ev ve iş yeri denetimi tamamlandı. 24 milyon vatandaşımız depreme dayanıklı konutlarda oturuyor."Bakan Kurum'un, yaptığı paylaşımda İstanbul'da hayata geçirilen 788 bin konutluk kentsel dönüşüm kapsamında 39 ilçede 695 bin konutun yenilendiği ve 93 bin konutun da dönüşümünün sürdüğü bildirildi. Paylaşımda, İstanbul'da Fikirtepe, Esenler, Gaziosmanpaşa, Kağıthane Yahya Kemal, Zeytinburnu Telsiz ve Beştelsiz, Bağcılar Demirkapı, Güngören Tozkoparan, Kartal Orhantepe, Üsküdar Mehmet Akif Ersoy, Ferah ve Kirazlıtepe, Ataşehir Şerifali, Sultanbeyli Mimar Sinan Mahallesi'nde on binlerce konutun teslim edildiği, Beykoz Tokatköy ve Beyoğlu Okmeydanı'nda da 2 bin konutun temellerinin atıldığı aktarıldı.Paylaşımda, Ankara'da da Mamak ve Altındağ ilçelerinde 4 bin 368 konutun dönüşümünün sürdüğünü ifade ederek, il genelinde toplamda 39 bin konutluk kentsel dönüşümün gerçekleştirildiği belirtildi.