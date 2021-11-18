Dördüncü sondaj gemisi de filoda

TPAO gemi için Güney Koreli Daewoo ile anlaşmıştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gemimizin alınmasında büyük emekleri geçen Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, Karadeniz gazını 2023'e yetiştirmek için 7/24 ter döken tüm çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum" ifadesini kullandı.
7. NESİL TEKNOLOJİ
7. nesil üstün teknolojiye sahip geminin maksimum operasyon derinliğinin 3 bin 600 metre, kule yüksekliğinin 104 metre ve mürettebat kapasitesinin ise 200 kişi olduğu bilgisi paylaşıldı.
Mevcut üç gemisi de 6. nesil olan Türkiye, West Cobalt gemisini alarak filosuna 7. nesil sondaj gemisini de eklemiş oldu. 6. nesil gemiler 12 bin -12.500 metre derinlikte çok yüksek basınç altında deniz sondajı yapabiliyor. 7 nesil gemilerin bu kabiliyeti daha da artıracak.