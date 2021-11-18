Dördüncü sondaj gemisi de filoda





Mevcut üç gemisi de 6. nesil olan Türkiye, West Cobalt gemisini alarak filosuna 7. nesil sondaj gemisini de eklemiş oldu. 6. nesil gemiler 12 bin -12.500 metre derinlikte çok yüksek basınç altında deniz sondajı yapabiliyor. 7 nesil gemilerin bu kabiliyeti daha da artıracak.