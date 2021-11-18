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Giriş Tarihi: 18.11.2021 06:50 Son Güncelleme: 18.11.2021 07:07

Dördüncü sondaj gemisi de filoda

Dördüncü sondaj gemisi de filoda

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı eski bakan Berat Albayrak'ın vizyonuyla başlatılan 'milli ve bağımsız enerji' konsepti çerçevesinde dördüncü sondaj gemisini de filosuna kattı

Fatih, Yavuz ve Kanuni'nin ardından alınan dördüncü sondaj gemisi, 238 metre uzunluk, 42 metre genişlik ve 68 bin gross ton ağırlığında. 12 bin 200 metre maksimum sondaj derinliğine sahip gemi, 7. nesil üstün teknolojiye sahip.



TPAO gemi için Güney Koreli Daewoo ile anlaşmıştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gemimizin alınmasında büyük emekleri geçen Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, Karadeniz gazını 2023'e yetiştirmek için 7/24 ter döken tüm çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum" ifadesini kullandı.



7. NESİL TEKNOLOJİ
7. nesil üstün teknolojiye sahip geminin maksimum operasyon derinliğinin 3 bin 600 metre, kule yüksekliğinin 104 metre ve mürettebat kapasitesinin ise 200 kişi olduğu bilgisi paylaşıldı.



Mevcut üç gemisi de 6. nesil olan Türkiye, West Cobalt gemisini alarak filosuna 7. nesil sondaj gemisini de eklemiş oldu. 6. nesil gemiler 12 bin -12.500 metre derinlikte çok yüksek basınç altında deniz sondajı yapabiliyor. 7 nesil gemilerin bu kabiliyeti daha da artıracak.

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Dördüncü sondaj gemisi de filoda
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