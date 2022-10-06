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Giriş Tarihi: 6.10.2022 21:00

Dört AB ülkesi gazda dinamik tavan fiyatı önerme hazırlığında

AA
Dört AB ülkesi gazda dinamik tavan fiyatı önerme hazırlığında

İtalya, Polonya, Yunanistan ve Belçika'nın Avrupa Birliği (AB) içinde gazda dinamik tavan fiyat uygulanmasını önermek üzere harekete geçtiği bildirildi.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, İtalya, Polonya, Yunanistan ve Belçika, AB'de gaz için dinamik tavan fiyat uygulanmasını öneren gayriresmi bir belge imzaladı.

Söz konusu teklifin, ham petrol fiyatı gibi dış parametreler temelinde revize edilebilecek, merkezi bir değer belirlemenin mümkün olacağı "dinamik bir koridor" oluşturulmasına yönelik olduğu belirtildi.

Bu arada, Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı için Çekya'nın başkenti Prag'da bulunan İtalya Başbakanı Mario Draghi de "enerji, iklim ve ekonomi" konulu bir yuvarlak masa oturumunda yaptığı konuşmada, enerji kriziyle AB olarak beraber yüzleşmenin önemine vurgu yaptı.

Draghi, "Enerji kriziyle yüzleşmek için birlikte çalışmalıyız. Bunu ayrı ayrı da yapabiliriz ancak Avrupa'da birliği kaybederiz." ifadelerini kullandı.

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Dört AB ülkesi gazda dinamik tavan fiyatı önerme hazırlığında
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