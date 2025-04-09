Dört kuşaktır ticaretin öncüsü

Dört kuşaktır Diyarbakır'da ticaret yapan ve bölgenin önemli tüccar, iş insanı ailelerinden biri olarak bilinen Özkılıç Ailesi, özellikle 1990'lı yıllarda tekstil, inşaat ve tarım sektörlerinde yarattıkları değer ile de biliniyor.

Bölgesel kalkınma ve ekonomik büyümeye öncülük eden köklü bir geçmişe sahip olan Özkılıç Ailesi, Alaettin Özkılıç'ın öncülüğünde başlayan ve 2000'li yıllarda A. Aziz Özkılıç'ın liderliğinde yeni yatırım alanlarına açılarak Özkılıç Şirketler Grubu'na dönüşüyor.

"YENİLİKÇİ, GÜVENİLİR VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR GELECEĞİ İNŞA EDİYORUZ"

"Yenilikçi, güvenilir ve sürdürülebilir bir geleceği inşa etmek için Diyarbakır'ımızdan başlayan ve önce bölgemize sonra da dalga dalga ülkemize yayılan yatırımlarımız ile üretmeye ve katma değer yaratmaya devam ediyoruz" diyen Özkılıç Group Yönetim Kurulu Başkanı A. Aziz Özkılıç, şirketin gelişim süreçlerine dair şunları aktarıyor:

"Amacımız sadece para kazanmak olmadı. Aynı zamanda attığımız her adımda kentimize yeni bir vizyon ve bakış açısı kazandırmayı da kendimize misyon edindik. Bu noktada 2001'de gayrimenkul geliştirme projeleriyle; Forum, Metro gibi ulusal ve uluslararası markaların Diyarbakır'a yatırım yapmasını sağladık. 2003'te otomotiv sektörüne Isuzu Bölge Bayiliği ile adım atarak 2012'de Özkılıç Motorlu'yu kurduk. Dünyanın en önemli markaları Renault, Dacia ve Tesla gibi güçlü markaların temsilciliğini aldık".

Geçmişin köklü mirasını, değerlerinin gücüyle geleceğe taşıdıklarını söyleyen Aziz Özkılıç, "Yapı, otomotiv, gayrimenkul ve sigorta dahil dört sektörde 40'ı aşkın projemizlede ülkemiz istihdamına önemli katkı sağladık ve sağlamaya da devam ediyoruz"dedi.

İki bin çalışanın yanı sıra paydaşlar ve iş ortakları ile birlikte 10 bin kişiye ekonomik katkı sağlayan Özkılıç Group, 2004 yılında kurduğu Özkılıç Yapı ile inşaat sektöründe faaliyet göstermeye başlıyor. 2008 yılında Gaban Gayrimenkul, 2012 yılında da Özkılıç Motorlu ile birlikte Özkılıç Sigorta aynı yıl faaliyete başlıyor.

"GELECEK ŞEHİRLER İNŞA EDİYORUZ"

Diyarbakır'dan Amasya'ya, Samsuna, İzmir'e, Konya'ya ve Hatay'a, kadar ülkemizin her bölgesinde konut, alışveriş merkezi, sosyal ve kültürel merkez ile dini yapılar dahil inşaat sektöründe güvenilir ve sağlıklı yapılar hayata geçiren Özkılıç Group, ülkemizin karşı karşıya kaldığı deprem felaketi sonrasında üretim gücünü deprem bölgesinde dayanıklı kentlerin inşasına katkıda bulunmak için kullandı.

Bugün ülkemizde TOKİ'nin güvenilir şekilde iş teslimi ettiği 100 müteahhitlik firmasından biri olan Özkılıç Yapı ile geleceğin şehirlerini inşa ettiklerini vurgulayan A.Aziz Özkılıç, Hatay, İskenderun ve Diyarbakır Bağlar'da 4 bin 250 adetlik deprem konutu projesine devam ettiklerini ve etap etap teslimlerin de başladığını söylüyor.

Özkılıç Yapı'nın kurulduğu günden bugüne 13 bin adede yakın konut yapımı işi üstlendiklerini belirten A.Aziz Özkılıç, inşaat sektöründe şirketin yaptığı projelere dair de bilgi aktardı: "20 bin adete yakın konut yapımının yanında, 10.000 kişilik kapalı spor salonu, 2 bin kişilik yurt, 5 adet AB kapsamında eğitim kurumu, 2 adet plaza, 2 adet AVM ile 2 adet GROSS market yapımını üstlendik. Aynı zamanda 5 adet kültür merkezi, showrrom ve akaryakıt bayi yapımı ile 1 adet özel site projesi işini gerçekleştirdik. Yakın zamanda Ankara ve İstanbul'da Özkılıç Group adına çok önemli iki ayrı prestij projemizi de tamamlamayı hedefliyoruz."

"TÜRKİYE YÜZYILI'NDA DÖNÜŞÜMÜN PAYDAŞIYIZ"

Ülkemizin kalkınmasına öncülük ettiğimiz her alanda değer yaratan, yenilikçi, güvenilir ve saygın bir marka olma vizyonu ile çalıştıklarını belirten A.Aziz Özkılıç, Türkiye Yüzyılı'nda ekonomik, sosyal, kültürel ve toplumsal dönüşümlerin de etkin bir paydaşı olduklarını vurguladı. Özkılıç, "Verimlilik ve katma değeri ön planda tutan, yetkin insan kaynağı ve modern teknolojinin sunduğu fırsatlar ile ekonomizi, bölgemizi, çalışanlarımızı ve paydaşlarımızı hep birlikte yeni yüzyıla taşıyacağız" dedi.

2023 - 2024 yıllarında elektrikli araç yatırımlarıyla geleceğe de emin adımlarla ilerleyen Özkılıç Group, yüksek hizmet kalitesi, müşteri ve paydaş memnuniyeti odaklı stratejileriyle sadece yerelde değil, uluslararası arenada da ekonomiye önemli katkılar sağlamaya devam ediyor.

Aynı zamanda, eğitim, çevre, kültür ve sanat alanında "Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri" ile hem ekonomik hem de sosyal-kültürel dönüşümü önceliklendiriyor.

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