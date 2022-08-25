Dört milletlerarası anlaşma Resmi Gazete’de

Ankara'da 20 Nisan'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşma"nın yürürlüğe konulması hakkında karar, Resmi Gazete'de yer aldı.

Anlaşma, Türkiye'nin KKTC'ye dostluk ve iyi niyet jesti olarak belirtilen miktarlarda aşı, anti serum ve ilaç hibesini kapsıyor.

Ankara'da 18 Ağustos 2021'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Su Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı"nın onaylanmasına ilişkin karara da Resmi Gazete'de yer verildi.

Buna göre su kaynaklarının geliştirilmesi, yönetimi ve korunması için taraflar, ulusal mevzuatları çerçevesinde eşitlik, mütekabiliyet ve karşılıklı yarar temelinde, bilgi, deneyim ve teknoloji paylaşımı yoluyla iş birliği yapacak.

21 Temmuz 2020'de Niamey'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijer Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gençlik ve Spor Alanında İşbirliği Anlaşması"nın onaylanması hakkında karar da Resmi Gazete'de yayımlandı.

Anlaşma, iki ülke arasında spor alanında ilişkilerin geliştirilmesi ve güçlendirilmesini teşvik etmeyi ve desteklemeyi taahhüt ediyor.

Ankara'da 15 Ağustos 2019'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijer Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilişim Teknolojileri ve Diplomatik Arşiv Alanlarında İşbirliğine Dair Anlaşma"nın onaylanması hakkındaki karara göre de iki ülkenin bilişim teknolojileri ve diplomatik arşivler alanlarında kapsamlı iş birliği temelinin oluşturulması amaçlanıyor.

BAZI MİLLETLERARASI ANLAŞMALARIN YÜRÜRLÜK TARİHLERİ BELİRLENDİ

Öte yandan, Türkiye'nin imzaladığı bazı milletlerarası anlaşmaların yürürlüğe girdiği tarihlerin tespit edilmesi hakkındaki karar da Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Ankara'da 22 Mart 2019'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve İsviçre Federal Konseyi Arasında Diplomatik Misyon, Konsolosluk ve Daimi Temsilcilik Mensuplarının Refakatçilerine İlişkin Kazanç Getirici Faaliyetler Hakkında Anlaşma"nın yürürlük tarihi 14 Mayıs 2022 olarak belirlendi.

Türkiye'nin imzaladığı söz konusu bazı anlaşmaların Resmi Gazete'de yer alan yürürlük tarihleri şöyle sıralandı:

"13 Şubat 2020'de Ankara'da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültürel İşbirliği Protokolü: 14 Mayıs 2022

30 Ocak 2018'de Ankara'da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kamerun Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Çerçeve Anlaşması ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kamerun Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Eğitim İşbirliği Anlaşması: 5 Mayıs 2022

15 Mart 1995'te İslamabad'da imzalanan Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Kültür Enstitüsü Şartı: 8 Mart 2022

6 Ocak 2021'de Ankara'da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşma ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Arasında Yapı İşleri Alanında Mutabakat Zaptı ve Notalar: 25 Şubat 2022

21 Mart 2021'de Ankara'da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Bitki Karantinasına Yönelik İş Birliği Üzerine Anlaşma: 15 Ocak 2022

20 Ocak 2021'de Ankara'da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ormancılık Alanında İş Birliğine Dair Mutabakat Zaptı ve Notalar: 4 Ocak 2022

25 Ağustos 2016'da Ankara'da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Krallığı Hükümeti Arasında Gençlik İşleri ve Spor Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı: 23 Aralık 2021

17 Mart 2021'de imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çad Cumhuriyeti Hükümet Arasında Diplomatik Temsilcilikler İçin Arsa Takasına İlişkin Protokol: 30 Kasım 2021

26 Aralık 2017'de Encemine'de imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çad Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gençlik ve Spor Alanında İşbirliği Anlaşması: 10 Eylül 2021."