DÖSİAD 14 yaşında

Döşemealtı Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DÖSİAD), 14 yaşına girdi. 2010 yılında bir grup işadamı tarafından kurulan DÖSİAD, geride kalan zamanda yurtiçi ve yurtdışında birçok başarılı projeye imza attı. Döşemealtı'nın ilk sivil toplum kuruluşu olduklarını belirten DÖSİAD Başkanı Gültekin Gencer, "Sadece Döşemealtı için değil, kentimizin ve ülkemizin kalkınması için çalışıyoruz" dedi.

ULUSLARARASI ÇALIŞIYORUZ

DÖSİAD'ın kentlilik ruhuyla hareket ettiğini belirten Başkan Gültekin Gencer, "Yurt dışı ekonomik işbirlikleri, yapılan anlaşmalarla DÖSİAD sadece bölgenin değil, Türkiye'nin önemli sivil toplum kuruluşlarından biri oldu. 14 yıl önce 7 kişi olarak çıktığımız bu yolda şu anda 200 kişiye yaklaştık. Biz farklı bir STK olalım istedik, bölgesel değil uluslararası çalışmalar yapalım dedik. Bu konuda da başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Bugün aramızdan birçok değeri de çıkarmanın gururunu yaşıyoruz" diyekonuştu.