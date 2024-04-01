Döviz düştü, CDS geriledi

Yerel seçimlerin ardından gerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı balkon konuşmasında verdiği mesajlar, gerekse ekonomi yönetiminin programın kararlılıkla uygulanacağına yönelik açıklamaları Türk varlıklarına pozitif yansıdı. 10 yıllık tahvilin faizi 30 baz puan düşüşle yüzde 26.55'e inerken, Türkiye'nin risk primi 300 baz puanla 5 Mart'tan bu yana en düşük seviyeye geriledi. Dolar yüzde 2'ye yakın düşüşle 32 liranın altını gördü. Borsa İstanbul'da ise endeks yüzde 1.2 yükselerek 9 bin 258 puana çıktı.Goldman Sachs ekonomistleri seçimin geride kalmasıyla artan sermaye akımlarıyla TL'nin geçtiğimiz aylara kıyasla daha iyi performans sergilemesini bekliyor. Aralarında Clemens Grafe'in de olduğu Goldman Sachs ekonomistleri, Türkiye'deki yerel seçimlerin büyük ölçüde tartışmasız geçmesi ve mevcut ekonomi politikalarına devam edileceği mesajının piyasalar tarafından memnuniyetle karşılanacağını öngördü. Raporda, yıl başından bu yana gerçekleşen sermaye çıkışları ve seçim belirsizliği ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) rezervlerinde ciddi kayıp olduğu hatırlatıldı. Bununla birlikte sadece mevcut politikalara devam edilmesiyle önümüzdeki haftalarda sermaye girişinin tekrar başlayacağı öngörüldü. Cari dengedeki hızlı düzelmenin de etkisiyle TL'nin daha iyi bir performans göstereceği tahmin edildi.DANIŞMANLIK şirketi Teneo'nun eşbaşkanı Wolfango Piccoli ekonomi politikasında önemli bir değişiklik beklenmediğini belirterek, "Enflasyonu kontrol altına almak için kamu bütçesi disiplini ve yüksek faiz oranları gerektiğini düşünen Şimşek'in politika programının temel riski, Erdoğan'ın 2024'ün ikinci yarısında asgari ücret ve emekli maaşlarını artırmamakta zorlanacak olması" dedi. Bank of Singapore Döviz Stratejisti Moh Siong Sim ise "Piyasalar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerel seçimlerin ardından ortodoks para politikalarına dönüş yolunda kalıp kalmayacağını görmek isteyecek" yorumunu yaptı. Sim, seçim öncesi faiz artışının da cesaret verici olduğunu belirtti.