Döviz fazlasını bozan krediye erişecek

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), büyümenin sürdürülebilir hale gelmesi için hedefli kredi kullanımını sağlamaya dönük tedbirler almaya devam ediyor. BDDK, finansal istikrarın güçlendirilmesi ve kaynakların daha verimli kullanılarak kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasına yönelik bir adım daha attı.Kaynakların daha verimli kullanılarak kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasına yönelik, koordineli makro ihtiyati adımlar doğrultusunda alınan kararı ile bankalar ve finansal kuruluşlar dışındaki bağımsız denetime tabi şirketlerin yabancı para nakdi varlıklarının Türk lirası karşılığının 10 milyon TL'nin üzerinde olması veya yabancı para nakdi varlıklarının aktif toplamından veya son 1 yıllık net satış hasılatından büyük olanının yüzde 5'ini aşması durumunda, söz konusu şirketlere TL cinsinden yeni bir nakdi ticari kredi kullandırılmayacak.Karar doğrultusunda 1 Kasım'dan itibaren geçerli olacak şekilde müşterilerden yeni beyan ve taahhüt alınacak. Söz konusu uygulama, 1-31 Ekim döneminde ise mevcut hali ile devam edecek. Analistler bu adımla nakit veya dövizi olan şirketlerin kredi kullanmamasının ve sahip oldukları nakdi değerlendirmelerinin istendiğine dikkat çekti. Söz konusu şirketler, bu kararla birlikte krediye erişim için döviz nakit pozisyonlarını azaltmaları gerekecek.