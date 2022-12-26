Döviz hesapları 2.5 yılın dibinde

Birinci yılını dolduran kur korumalı mevduat (KKM) uygulaması ve Merkez Bankası'nın liralaşma stratejisi çerçevesinde attığı adımlar, Türk Lirası'na ilgiyi zirveye taşıdı. Döviz mevduat hesaplarının büyüklüğü 2.5 yılın en düşük seviyesine gerilerken, TL mevduatta bu yıl 2.5 kat artış oldu.Döviz mevduatları son KKM'nin devreye alındığı 22 Aralık 2021'den, 20 Aralık 2022 tarihine kadar olan dönemde 36.2 milyar dolar azalarak 225.4 milyar dolarla 2020'nin mayıs ayından bu yana en düşük seviyeye geriledi. Söz konusu dönemde şirketlere ait döviz hesapları 10 milyar 359 milyon dolar azalarak 87.6 milyar dolara geriledi. Bireysel döviz hesaplarındaki çözülme ise 25 milyar 872 milyon dolara ulaştı.Merkez Bankası'nın TL'yi teşvik edici düzenlemelerinin sonucu olarak TL mevduatta tarihi rekor kırıldı. 22 Aralık 2021'de 1 triyon 833 milyar lira olan TL mevduat hacmi, 20 Aralık 2022 tarihi itibarıyla yüzde 150'ye yakın, yani yaklaşık 2.5 kat artarak 4 trilyon 542 milyar liraya çıktı. Bu dönemde TL'nin toplam mevduattaki payı yüzde 37.9'dan 52'ye çıktı.Döviz hesaplarında yaşanan çözülme sürecinde özellikle kasımın ilk haftasından bu yana hızlanma gözlendi. Merkez Bankası'nın döviz mevduatı yüksek olan bankalara getirdiği makro ihtiyati tedbirler, TL'ye geçişte etkili oldu. BDDK verilerine göre 11 Kasım'da 239.1 milyar dolar olan döviz hesaplarında 20 Aralık tarihine kadar yaşanan çözülme 13.7 milyar dolara ulaştı. Bu dönemde şirketler 6.7 milyar dolar, bireyler ise 7 milyar doları TL'ye çevirdi.Merkez Bankası'nın politika faizini ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarındaki Para Politikası Kurulu toplantılarında 5 puan indirerek yüzde 9'a çekmesi ve selektif kredi politikası, ticari kredi faizlerini yüzde 13.06 ile 11 Eylül 2020'den bu yana en düşük seviyeye indirdi. Ticari kredi faizleri 22 Temmuz'da yüzde 31.33 ile tarihi zirveyi görmüştü. 2021 sonunda 1 trilyon 846 milyar TL olan ticari kredilerin tutarı 16 Aralık 2022 itibarıyla 3.5 trilyona çıktı. Aynı dönemde KOBİ kredileri de 855 milyon liradan 1.7 trilyona ulaştı.