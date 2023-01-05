Döviz hesaplarında 42.9 milyar $ çözülme

Dövizde oynaklığı azaltan, mevduatın ortalama vadesini uzatan ve TL'ye geçişi hızlandıran kur korumalı mevduat (KKM) uygulaması ilk yılında amacına ulaştı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme (BDDK) verilerine göre KKM'nin yürürlüğe girdiği 22 Aralık 2021'de 261.6 milyar dolar olan döviz hesaplarının büyüklüğü, 2022 sonunda 42.9 milyar dolar azalarak 218.7 milyar dolarla 3.5 yılın en düşük seviyesine geriledi.Döviz hesaplarında 11 Kasım'dan sonra yaşanan çözülme de 20 milyar doları geçti. 2022'de şirketler 15.4 milyar dolar, vatandaş ise 27.5 milyar dolar bozdurarak TL'ye geçti. Dövizden adeta kaçışın yaşandığı 2022'de TL mevduat hacmi ise yüzde 160 artarak 4.8 trilyon liraya ulaştı. KKM öncesi yüzde 35 olan TL'nin toplam mevduattaki payı, 2022 sonunda yüzde 54'e çıktı.Dövizin mevduattaki payı ise yüzde 65'ten 46'ya geriledi. KKM ile birlikte bankaların en büyük problemi olan mevduattaki kısa vade sorunu da kısmen çözüldü. Toplam mevduatın 2021 sonuna göre yüzde 125 arttığı bu yılın 11 ayında vadesiz mevduat yüzde 84, 1 aya kadar vadeli mevduat yüzde 112.1, 1-3 ay arası vadeli mevduat ise yüzde 80 arttı. 3-6 ay arası vadeli mevduatta yüzde 671, 6-12 ay arası vadeli mevduatta yüzde 425, 1 yıl üzeri vadeli mevduatta ise yüzde 213 artış oldu. 3 aya kadar vadeli mevduatın payı yüzde 91.5'ten 76.6'ya geriledi. 3-6 arası vadelinin payı yüzde 5'ten 17.1'e, 6-12 ay arası vadenin payı ise yüzde 1.4'ten 3.3'e çıktı.