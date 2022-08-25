Döviz hesaplarında 7 günde 6.1 milyar dolarlık çözülme

Türk Lirası'nın cazibesini artırıp dolarizasyonu azaltmak için geçen yılın son haftasında uygulamaya alınan kur korumalı mevduata (KKM) ilgi artarak devam ederken, döviz hesaplarındaki çözülme hızlandı. Küresel resesyon endişelerine rağmen ikinci çeyrekte de yüzde 7.5'in üzerinde büyümesi beklenen Türkiye'ye yabancı girişi de son dönemde belirginleşirken, Borsa İstanbul dün de çifte rekor kırdı.Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) günlük verilerine göre 11 Ağustos'ta 241.7 milyar dolar olan döviz hesaplarının büyüklüğü, 22 Ağustos itibarıyla 235.6 milyar dolara geriledi. Böylece döviz hesaplarında 7 işlem gününde yaşanan düşüş 6.1 milyar dolara ulaştı. Bu dönemde şirketlerin döviz hesapları 3 milyar 648 milyon dolar, bireysel döviz hesapları ise 2 milyar 436 milyon dolar azaldı. Aynı dönemde TL mevduattaki artış 50 milyar TL oldu. Şirketlerin döviz kredileri de 2.6 milyar dolar azaldı. Döviz hesapları, kur korumalı mevduatın uygulamaya alındığı 22 Aralık 2021'den bu yana 26 milyar dolar azaldı. Bu dönemde şirketler 9.6 milyar dolar, bireyler ise 16.4 milyar dolar bozdurdu. Aynı dönemde TL mevduat 1 trilyon 833 milyar liradan 3 trilyon 459 milyar liraya çıktı. BDDK'nın haftalık verilerine kur korumalı mevduatta artış hızlandı. 12-19 Ağustos tarihleri arasındaki haftada kur korumalı mevduat 40 milyar lira artarak 1 trilyon 247 milyar liraya çıktı. KKM'de haftalık artış bir önceki haftada 30 milyar lirada kalmıştı. KKM, toplam TL mevduatın yüzde 35'ini oluşturdu.