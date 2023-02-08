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Giriş Tarihi: 8.2.2023 09:30 Son Güncelleme: 8.2.2023 09:41

Döviz kurlarıyla ilgili yeni karar! Resmi Gazete'de yayımlandı

Borsada rayici olmayan yabancı paraların, 2022 yılı için yapılacak değerlemelerine esas oluşturacak kurlar tespit edildi.

AA
Döviz kurlarıyla ilgili yeni karar! Resmi Gazete’de yayımlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, borsada rayici olmayan yabancı paraların ve bu paralarla olan senetli, senetsiz alacak ile borçların değerlemesinde 2022 yılı sonu itibarıyla uygulanacak kurlar belirlendi.

TCMB TARAFINDAN İLAN EDİLEN KURLAR ESAS ALINACAK

Değerleme günü itibarıyla Hazine ve Maliye Bakanlığınca kurların ilan edilmediği durumlarda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca (TCMB) ilan edilen kurlar esas alınacak. Bu şekilde yapılacak değerlemelerde efektif cinsinden yabancı paralar için efektif alış kuru, döviz cinsinden yabancı paralar içinse döviz alış kuru uygulanacak.

Vergi uygulamaları açısından bankaların, 31 Aralık 2022 itibarıyla yapacakları değerleme sırasında tebliğle belirlenen kurlar yerine, TCMB tarafından belirlenen esaslara uygun tespit ettikleri ve fiilen uyguladıkları alış kurlarını esas almaları gerekecek.

Resmi Gazete'de yayımlandı.

döviz kurlarıyla ilgili

Söz konusu kurlar şöyle:

DÖVİZLER KUR (TL)
1 ABD Doları 18,6983
1 Arjantin Pesosn 0,10586
1 Arnavutluk Leki 0,17483
1 Avustralya Doları 12,6670
1 Azerbaycan Yeni Manatı 10,9373
1 B.A.E. Dirhemi 5,0627
1 Bahama Dolan 18,71515
1 Bahreyn Dinarı 49,6416
1 Bangladeş Takası 0,18144
1 Barbados Doları 9,26906
1 Belarus Rublesi 7,41458
1 Bolivya Boliviyanosu 2,70842
1 Bosna Hersek Markı 10,1954
1 Botsvana Pulası 1,4673
1 Brezilya Reali 3,5402
1 Bulgar Levası 10,1354
1 Burundi Frangı 0,00903
1 Cezayir Dinarı 0,13641
1 Çek Korunası 0,82759
1 Çin Yuanı 2,6806
1 Danimarka Kronu 2,6766
1 Dominik Pesosu 0,33268
1 Endonezya Rupisi 0,00120
1 Etiyopya Birri 0,34920
1 Fas Dirhemi 1,7909
1 Filipin Pesosu 0,33646
1 Gana Yeni Sedisi 1,83482
1 Guatemala Quetzali 2,38486
1 Guyana Dolan 0,08945
1 Güney Afrika Randı 1,1051
1 Güney Kore Wonu 0,01478
1 Güney Sudan Lirası 0,02793
1 Gürcistan Larisi 6,9444
1 Haiti Gourdesi 0,12645
1 Hırvatistan Kunası 2,6466
1 Hindistan Rupisi 0,22665
1 Honduras Lempirası 0,75844
1 Hong Kong Doları 2,4015
1 Irak Dinan 0,01282
1 İngiliz Sterlini 22,4892
100 İran Riyali 0,04427
1 İsveç Kronu 1,7837
1 İsviçre Frangı 20,2019
1 İzlanda Kronu 0,13207
100 Japon Yeni 14,1301
I Kanada Doları 13,7896
1 Katar Riyali 5,0845
1 Kazakistan Tengesi 0,04044
1 Kolombiya Pesosu 0,00386
1 Kosta Rika Kolonu 0,03163
1 Kuveyt Dinarı 60,7537
1 Laos Kipi 0,00108
1 Lesotho Lotisi 1,10528
1 Liberya Dolan 0,12113
1 Libya Dinarı 3,8758
1 Lübnan Lirası 0,01238
1 Macar Forinti 0,04991
1 Makedonya Dinarı 0,32438
1 Malezya Ringgiti 4,2486
1 Meksika Pesosu 0,95681
1 Mısır Lirası 0,75601
1 Moldova Leyi 0,97678
1 Namibya Dolan 1.1056
1 Nepal Rupisi 0,14140
1 Nijerya Nairası 0,04181
1 Nikaragua Kordobası 0,51260
1 Norveç Kronu 1,8900
1 Özbekistan Somu 0,00166
1 Pakistan Rupisi 0,08202
1 Panama Balboası 18,71515
1 Paraguay Guaranisi 0,00254
1 Peru Yeni Solu 4,9413
1 Polonya Zlotisi 4,2641
1 Rumen Leyi 4,0062
1 Rus Rublesi 0,25948
1 Sırp Dinarı 0,17039
1 Singapur Doları 13,9639
1 Somali Şilini 0,03292
1 Sri Lanka Rupisi 0,05093
1 Sudan Poundu 0,03302
1 Suriye Lirası 0,00745
1 Suudi Arabistan Riyali 4,9717
1 Svaziland Lilangenisi 1,1053
1 Şili Pesosu 0,02182
1 Tayland Bahtı 0,54176
1 Tunus Dinarı 6,0071
1 Türkmenistan Manalı 5,3548
1 Ukrayna Hryvnası 0,50924
1 Umman Riyali 48,6120
1 Uruguay Pesosu 0,46829
1 Ürdün Dinarı 26,3575
1 Venezuela Bolivarı Fuertesi 0,00008
1 Vietnam Dongu 0,00079
1 Yemen Riyali 0,07481
1 Yeni İsrail Şekeli 5,3207
1 Yeni Tayvan Doları 0,61099
1 Yeni Zelanda Doları 11,8776
1 Zambiya Kvaçası 1,03342
1 Euro 19,9349
EFEKTİFLER KUR (TL)
1 ABD Doları 18,6852
1 Avustralya Doları 12,6088
1 Danimarka Kronu 2,6747
1 Euro 19,9209
1 İngiliz Sterlini 22,4735
1 İsveç Kronu 1,7825
1 İsviçre Frangı 20,1716
100 Japon Yeni 14,0778
1 Kanada Dolan 13,7386
1 Kuveyt Dinan 59,8424
1 Norveç Kronu 1,8886
1 Suudi Arabistan Riyali 4,9344
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Döviz kurlarıyla ilgili yeni karar! Resmi Gazete'de yayımlandı
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