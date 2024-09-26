Döviz rezervleri rekor kırdı

Ekonomik programının uygulanmasına yönelik kararlılık, art arda gelen not artırımları, gri listeden çıkış ve enflasyonun düşeceği beklentisi yabancının Türkiye'ye ilgisini artırırken, Merkez Bankası'nın döviz rezervleri de rekora kırdıTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam döviz rezervleri, 20 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 842 milyon dolar yükselişle 156 milyar 392 milyon dolara çıkarak tarihin en yüksek seviyesine ulaştı.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Swap hariç net rezervler ise geçen yılın mayıs ayına göre 90.5 milyar dolar artışla 5.5 yılın zirvesi olan 29.9 milyar dolara yükseldi. Rezerv yeterliliğimiz uluslararası tanıma göre eşik seviyeyi aştı" diye konuştu. Şimşek, ekonomi programı sayesinde azalan cari açık ve artan rezervlerin, ülkenin risk primini düşürürken finansal istikrarı güçlendirdiğini kaydetti. TAHVİLE 3 KAT TALEPHazine ve Maliye Bakanlığı, 10 yıl vadeli (Ocak 2035) 3.5 milyar dolar tutarında tahvil ihracını tamamlandı. Tahvilin 1.85 milyar dolarlık kısmı 2024 ve 2025 vadelerindeki tahvillerin değiştirilmesi için kullanıldı. Nakit finansman kısmına 3 kat talep geldi. Bakan Şimşek, "Bu işlemler uluslararası yatırımcıların programımıza güvenini bir kez daha gösterdi" dedi.