Döviz rezervlerinde rekor artış yaşandı

Hazineve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 26 Mayıs'ta 98.5 milyar dolar olan Merkez Bankası rezervlerimin 30 Haziran'da 108.6 milyar dolar seviyesine çıktığını açıkladı. Bakan Şimşek, "Rezervlerdeki artış cesaret verici, devamı gelecek" mesajı verdi. Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, yürüttükleri ekonomi programının önemli bir hedefinin de piyasa koşulları elverdiği ölçüde uluslararası rezerv birikimini sağlamak olduğunu vurguladı. Bakan Şimşek, Merkez Bankası rezerv artışına katkı sağlayacak rasyonel politikaların yanı sıra ilave dış kaynak sağlamaya yönelik çalışmaların hızla devam ettiğini söyledi. Bakan Şimşek, Merkez Bankası'nın 26 Mayıs'ta 98.5 milyar dolar olan rezervlerinin 30 Haziran'da 108.6 milyar dolar seviyesine çıktığını vurgulayarak, "Aynı dönemde net rezervler ise 14.2 milyar dolar iyileşme göstermiştir. Son dönemde rezervlerde gözlenen bu hızlı artış cesaret vericidir. Merkez Bankası rezerv artışına katkı sağlayacak rasyonel politikaların yanı sıra ülkemize ilave dış kaynak sağlamaya yönelik çalışmalarımız da hızla devam etmektedir. İyileşmenin devamı için gereken adımları atmaya devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.Öte yandan Bakan Şimşek, bugün çeşitli temaslarda bulunmak üzere Suudi Arabistan'a gidiyor. Şimşek'e Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan eşlik edecek. Şimşek ve Erkan'ın birlikte ilk yurt dışı ziyaretinin gerçekleşeceği yarınki görüşmeler kapsamında yatırımcı gruplarıyla toplantılar yapılacak. Şimşek, Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed el-Cedan ile ikili görüşme yapacak. Şimşek'in 13 Temmuz Perşembe günü Türkiye'ye dönmesi bekleniyor.