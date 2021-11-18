Döviz satışında kimlik ibrazı şartı gevşetildi

Hazine
ve Maliye Bakanlığı, döviz alım satımında kimlik tespitiyle ilgili düzenlemede değişiklik yaparak, 100 dolar ya da karşılığı Türk Lirası
tutarı altındaki işlemlerde kimlik ibrazı zorunluluğunu kaldırdı. Bakanlık tarafından hazırlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ
'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete
'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Daha önce bu hüküm "tüm işlemler" şeklinde uygulanıyordu. Bakanlık, tebliğin tatbikatını temin etmek amacıyla gerekli göreceği her türlü tedbiri almaya, işlem limitlerini belirlemeye yetkili olacak.
MÜDAHALE YOK
Hazine ve Maliye Bakanlığı
, döviz alım satımının piyasada serbestçe gerçekleştiğini ve bu konudaki düzenlemeyle serbest piyasaya müdahalenin söz konusu olmadığını bildirdi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Söz konusu değişiklikte 'işlem limitlerini belirlemeye' ifadesi sadece kimlik ibrazına yönelik olup, bu ifade 100 dolar limitini artırma veya azaltmaya yönelik bir yetkilendirmeyi ifade etmektedir. Döviz alım satımı piyasada alıcılar ve satıcılar arasında serbestçe gerçekleşmektedir. Düzenlemenin serbest piyasaya müdahalesi kesinlikle söz konusu değildir" denildi.