Dövizdeki manipülasyon araştırılacak

DÖVİZ piyasasında ani şekilde yaşanan artış, Devlet Denetleme Kurulu (DDK) tarafından araştırılacak. Kurum, manipülasyon olup olmadığını, varsa kimler tarafından yapıldığını belirleyecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Cumhurbaşkanlığı bünyesinde bulunan DDK'ya son dönemde döviz piyasasında yaşanan anormal değer artışının sebeplerini araştırmak üzere talimat verdi. Kurum da dövizdeki manipülasyon iddialarını araştırmak üzere çalışma başlattı. DDK, yapay fiyat hareketleri ile belirsizlik algısı yaratıp, kurda sert fiyat dalgalanmalarına yol açan kuruluşların olup olmadığını araştıracak. Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı ve ekibi, araştırma sonucunu bir rapor haline getirerek eğer bir suç tespit edildiyse işlem yapılmak üzere ilgili kurumlara gönderecek.DDK, kuruluş ve birimlerin her kademe ve rütbedeki görevlileriyle doğrudan yazışmaya, gerekli gördüğü elektronik ve fiziki ortamdaki gizli veya açık her türlü bilgi, belge, defter, kayıt, envanter, malzeme, mühimmat, taşınır ve taşınmazları işlem ve olayın her safhasında incelemeye, mahiyetleri uygun olanları gerektiğinde belirlediği yere istemeye veya getirtmeye, bilgi almak üzere her kademe, rütbe ve sınıftan ilgilileri çağırmaya, kurum ve kuruluşlardan temsilci istemeye yetkili. Kurul kendisine intikal eden konulardan gerekli görülenleri ilgili mercilere aktarabiliyor. Ayrıca DDK, gizli ve açık her türlü bilgi ve belgeyi, kamu kurumları ile bankalar dahil diğer gerçek ve tüzel kişilerden isteyebiliyor. Kurum, denetleme faaliyetine yardımcı olmak üzere kurum ve kuruluşların her kademe ve rütbedeki personelini görevlendirebiliyor ve ilgili mevzuat çerçevesinde bilirkişi görevlendirilebiliyor. Kurum ayrıca, kuruluşlarca başlatılan denetlemeleri koordine edebilir veya gerektiğinde işe el koyarak yapılmış çalışmalarla ilgili bilgi ve belgeleri devralabiliyor.