Dövizden dönüş için 21 aralık şartı kalktı

Kur Korumalı Mevduat
(KKM) sisteminde yapılan değişiklikle, 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bankalarda mevcut olan döviz ve altın hesapları Türk Lirası'na çevrilebilecek. Ayrıca, sisteme dâhil olan TL mevduat ve katılım hesaplarına yenileme imkânı getirildi. Merkez Bankası
'nca dün yayınlanan tebliğe göre, gerçek kişilerin dolar, euro ve sterlin cinsinden döviz tevdiat hesabı ve katılım fonu hesaplarının TL'ye çevrilerek sisteme dahil edilmesinde öngörülen tarih sınırlaması kaldırıldı. Kurumsallarda ise sınır 2021 sonu olarak devam edecek. İlk defa 21 Aralık 2021 tarihinde açılmaya başlanan sistemde yapılan değişiklikle 20 Aralık 2021 tarihi tebliğden çıkarıldı. Gerçek kişiler, Kur Korumalı Mevduat
sistemi devam ettiği sürece döviz hesaplarını bozdurarak sisteme dahil olabilecek.
YABANCIYA AÇILDI
Yurtdışında yaşayan ve kur korumalı mevduat sistemine dahil olan vatandaşlara da vade sonunda yenileme hakkı getirildi. Hesap sahibinin, talep etmesi halinde Merkez Bankası'nca belirlenen kapsam, usul ve esaslara göre yenileme hakkını kullanabileceği belirtildi. Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ
'in 4'üncü maddesine masraf ve komisyonla ilgili "Bu Tebliğ kapsamında Merkez Bankasının belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde komisyon ve/veya masraf ödenebilir. Aynı değişiklikler altın hesaplarının dönüşümünde de uygulanacak" fıkrası eklendi.
ALTIN HESABINDA DA DEĞİŞİKLİK
DÖVİZ Tevdiat Hesapları
'nın dönüşümü ile ilgili tebliğde yapılan değişikliklerin tamamı, altın hesaplarının dönüşümüyle ilgili tebliğde de yapıldı. Yani vatandaşların altın hesaplarının dönüşümünde tarih sınırı kaldırılırken, bu hesaplar için de masraf ve komisyon ödenebileceği hükmü getirildi.