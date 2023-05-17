Dövizden TL’ye dönüşümde yeni düzenleme

Merkez Bankası, kredi artışı ile harcamaları azaltmak ve dövizden TL'ye geçişi hızlandırmak için attığı adımlara dün bir yenisini ekledi. Merkez Bankası, bankalara verdiği dövizden TL'ye ek dönüşüm yükümlülüğü eşiklerini, gerçek kişi hesapları için değiştirdi. 17 Mayıs 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan değişikliğe göre gerçek kişi ek dönüşüm oranına göre menkul kıymet tesisine ilişkin geçici uygulama eklendi. Gerçek kişi hesaplarında 26 Mayıs-28 Temmuz 2023 tarihleri arasında ek yüzde 10 TL dönüşümünü sağlayamayan bankalar, eksik kalan kısım için 6 ay süreyle menkul kıymet tesis edecek. Böylece gerçek kişiler için dönüşüm oranı yüzde 15'e çıkmış oldu. Tüzeller için ise eski oranlar yürürlükte kalmaya devam edecek. 28 Temmuz sonrası için ise dövizden TL'ye ek dönüşüm oranı eşiği yüzde 30'a yükselecek.