Dövizin cazibesi kalktı

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Türkiye'nin bir kuruş borcu olmadığını vurgulayarak, Merkez Bankası rezervinin 123 milyar dolara çıktığını söyledi. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Kavcıoğlu, Reeskont kredilerini verirken "Dövizini boz al" uygulamasını getirdiklerini kaydederek, "Bugün geldiğimiz noktada piyasada kredilerde dövize olan talep çok düştü. Dolayısıyla dövizin cazibesini de kaldırdık. Dünyanın hiçbir yerinde kendi ülkesinde ithal ettiği malı kendi ülkesinde dolar ve euro ile satan başka ülke yok. Kalıcı istikrarın en önemli motoru liralaşmadır" diye konuştu.