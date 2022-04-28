DowAksa yeni tesisiyle 500 kişiye istihdam sağlayacak

KARBON elyaf kompozit malzeme üreticisi DowAksa, Yalova'da kuracağı yeni entegre üretim tesisinin temel atma törenini gerçekleştirdi. 2023'te tam kapasite üretime başlaması planlanan tesis, 500 kişiye yeni istihdam sağlayacak. 117 bin metrekare alan üzerine inşa edilecek yeni üretim tesisi, Türkiye'nin karbon elyaf kullanan endüstriyel sektörlerdeki payının arttırmasına da katkı sunacak. Törende konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye'nin stratejik bir üretim üssü olma hedefinde önemli bir yatırım hayata geçiyor. DowAksa, üretim kapasitesini 2.5 kat artırarak ülkemize sağladığı katkıları da yükseltecek" diye konuştu. DowAksa Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Dördüncü ise "Bu yatırım katma değerli ihracat ve istihdam olanağı sağlamakla kalmayıp ülkemizin stratejik sektörlerdeki özyeterliliğini de destekleyecek" değerlendirmesini yaptı.