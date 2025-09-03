Dreame H14 dual ıslak ve kuru süpürge: Evinizin çok yönlü temizlik asistanı

Günümüzde ev temizliği, sadece görünür kirlerden kurtulmakla sınırlı değil; aynı zamanda hijyen, zaman yönetimi ve kullanım kolaylığı açısından da beklentiler oldukça yüksek. Özellikle yoğun yaşam temposunda, kullanıcıların hem pratik hem de güçlü çözümlere ihtiyaç duyduğu bir gerçek. İşte bu noktada Dreame H14 Dual Islak ve Kuru Süpürge, çok yönlü teknolojisiyle temizlik anlayışını yeniden tanımlıyor.

5'İ 1 ARADA FONKSİYON: TEK CİHAZ, KAPSAMLI ÇÖZÜM

Dreame H14 Dual, yalnızca bir süpürge değil; beş farklı işlevi tek cihazda bir araya getiren kapsamlı bir temizlik çözümü sunuyor.

Süpürme: Toz, saç ve günlük kuru kirleri güçlü emiş gücüyle toplar.

Toz, saç ve günlük kuru kirleri güçlü emiş gücüyle toplar. Zemin yıkama: Parke, fayans ve seramik yüzeylerde derinlemesine temizlik sağlar.

Parke, fayans ve seramik yüzeylerde derinlemesine temizlik sağlar. Fırça temizliği : Kullanım sonrası fırçaları otomatik olarak 60°C sıcak suyla yıkar.

: Kullanım sonrası fırçaları otomatik olarak 60°C sıcak suyla yıkar. Sıcak hava kurutma: Fırçaları dakikalar içinde hijyenik şekilde kurutarak koku ve bakteri oluşumunu engeller.

Fırçaları dakikalar içinde hijyenik şekilde kurutarak koku ve bakteri oluşumunu engeller. Akıllı solüsyon dağıtımı: Temizlik solüsyonunu ideal oranlarda ayarlayarak ekonomik ve etkili bir temizlik deneyimi sunar.

Bu özellikler sayesinde kullanıcılar, evin farklı alanlarını temizlemek için birden fazla cihaz kullanma ihtiyacından kurtulur.

GÜÇLÜ PERFORMANS: 18,000 PA EMİŞ GÜCÜ

Temizlik cihazlarında performansın en önemli göstergelerinden biri emiş gücüdür. Dreame H14 Dual, 18,000 Pa emiş gücü ile en zorlu kirleri bile rahatlıkla ortadan kaldırır. İster mutfakta yere dökülen yiyecek kırıntıları, ister salondaki halıya sinmiş toz olsun; cihaz her senaryoda istikrarlı bir performans sergiler.

Ayrıca, özel olarak geliştirilen Sıvı Ayırma Motoru™ teknolojisi, kuru ve ıslak kirlerin ayrıştırılmasını sağlayarak cihazın performansını uzun vadede korur. Bu da cihazın daha dayanıklı ve uzun ömürlü olmasına katkı sağlar.

HİJYEN ODAKLI TASARIM

Temizlik yalnızca gözle görülür sonuçlarla sınırlı değildir; kullanılan ekipmanların hijyenik kalması da en az temizlenen zeminler kadar önemlidir. H14 Dual bu noktada öne çıkar:

60°C sıcak suyla fırça yıkama özelliği sayesinde fırçalar derinlemesine temizlenir.

Sıcak hava kurutma sistemi, fırçaların kısa sürede kurumasını sağlar ve kötü kokuların önüne geçer.

<0,2 g su lekesi bırakma özelliği ile zeminlerde neredeyse hiç su izi kalmaz, böylece daha sağlıklı ve estetik bir temizlik elde>

Bu sayede kullanıcılar, cihazı tekrar kullanmadan önce hijyen konusunda endişe duymaz.

KULLANICI DENEYİMİNİ İYİLEŞTİREN AKILLI DETAYLAR

Dreame H14 Dual, kullanıcı dostu tasarımıyla temizlik sürecini daha kolay ve verimli hale getirir:

180° düz konum erişimi, mobilya altlarına zahmetsiz ulaşım sağlar.



GlideWheel™ destekli hareket sistemi, süpürgenin hareketini hafifletir ve kullanıcıya daha az eforla yönlendirme imkanı tanır.



DreameHome uygulaması sayesinde kullanıcılar temizlik modlarını kişiselleştirebilir, cihazın bakım durumunu takip edebilir ve yazılım güncellemeleriyle en yeni özelliklere anında erişebilir.

GÜÇLÜ PİL VE UZUN SÜRELİ KULLANIM

Tek şarjla 75 dakikaya kadar kesintisiz kullanım süresi sunan Dreame H14 Dual, geniş yaşam alanlarında dahi işinizi yarıda bırakmaz. Sadece zemin yıkama modunda ise 40 dakikalık güçlü bir temizlik süresi sağlar. Bu süre, kullanıcıların büyük evleri bile tek seferde rahatlıkla temizlemesine imkan tanır.

ZENGİN AKSESUAR SETİ

Cihaz, farklı yüzeyler ve kullanım senaryoları için özel olarak hazırlanmış geniş bir aksesuar setiyle birlikte gelir. Çoklu yüzey fırçası, motorlu mini fırça, kombinasyon aralık fırçası, uzatma başlığı ve yedek parçalar, kullanıcıya her koşulda esnek bir temizlik çözümü sunar.

DREAME H14 DUAL İLE TEMİZLİKTE YENİ BİR DÖNEM

Dreame H14 Dual Islak ve Kuru Süpürge, güçlü performansı, hijyen odaklı tasarımı ve kullanıcı deneyimini iyileştiren detaylarıyla temizlik rutinini baştan tanımlıyor. Zaman yönetimi, hijyen ve kullanım kolaylığını bir arada arayan modern kullanıcılar için ideal bir çözüm olan H14 Dual, evlerde temizlik sürecini daha akıllı, daha verimli ve daha keyifli hale getiriyor.

Ürünü detaylı incelemek için: https://dreametech.com.tr/products/h14-dual

