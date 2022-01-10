D&R’ın 216’ncı mağazası Urla’da kapılarını açtı

KÜLTÜR, sanat ve eğlenceyi tek çatı altında birleştiren D&R, mağaza yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. D&R'ın Türkiye
'deki 216'ncı mağazası, 7 Ocak'ta, İzmir Urla
'da kapılarını açtı. D&R mağazasının açılışında tarihçi, akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı
yer aldı. Açılış etkinliğine dansıyla damga vuran Ortaylı, tarihten kültüre, gastronomiden sanata kadar geniş bir perspektifte Urla üzerine konuklarla keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. D&R Bamboo AVM Urla, gerçekleştireceği etkinliklerle kültür ve sanatın buluşma noktası olacak. Yeni mağaza birbirinden ünlü isimleri söyleşi ve imza günlerinde konuk edecek. Mağazalarına her geçen gün yenilerini ekleyen D&R, aynı zamanda dr.com.tr ile kültür ve eğlence dünyasının yeniliklerini ve kullanıcıların tercih ve beklentilerine göre seçtiği ürün ve markaları, Türkiye'nin her yerindeki müşterilerine rahat ve keyifli bir alışveriş deneyimiyle ulaştırıyor.