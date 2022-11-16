Drone teknolojisinde dünya ligindeyiz

17 yıllık tecrübesi ile Türkiye'nin en büyük markalarının yazılım çözüm ortağı olan teknoloji şirketi OBSS, dünya gündemindeki konulara odaklanan yazılım Ar-Ge'siyle uluslararası arenada da takdir toplamaya devam ediyor. Son olarak, görüntü işleme yazılım teknolojilerinde küçük dron tespit ve tanıma alanında geliştirdiği yapay zeka bazlı yazılımla, 70'den fazla ülkenin katıldığı dünya çapında en itibarlı yarışması 'WOSDETC Drone vs Bird Challenge'da (Dron ve Kuş Ayrıştırma Yarışması) 2021 ve 2022'de iki sene üst üste lider oldu. OBSS'nin küçük dron tespit ve tanıma konusunda geliştirdiği yapay zekâ temelli görüntü işleme yazılımı, dünya çapında savunma endüstrisinin dron saldırılarını önleme gündeminde önemli bir teknolojik ilerleme sunuyor. Dron ve Kuş Ayrıştırma Yarışması, kalabalık ortamlar ve şehirler gibi görsel olarak karmaşık arka fonlarda küçük dronları tespit ederek kuşlar gibi benzer diğer görsel nesnelerin varlığında dronları ayrıştırabilecek görüntü işleme teknikleri geliştirmeyi amaçlayan global bir yarışma. Dronlar uzak mesafelerde kuşlarla kolayca karıştırılabiliyor ve ayrıştırılmaları zorlaşıyor. Halihazırda görüntü işleme ve video analitiği teknikleri kullanılsa da zayıf kontrast, uzun menzil, düşük görünürlük gibi olumsuz koşullarda küçük dronların tespiti ve tanımlanması için etkili algoritmalara ihtiyaç olduğu ortaya çıkıyor. Dron ve Kuş Ayrıştırma Yarışması, dünya çapında 19 yıldır gerçekleşen 'Gelişmiş Video ve Sinyal Bazlı Gözetleme Konferansı'nın Uluslararası Mini Dron Gözetleme, Tespit ve Karşı Hareket Teknikleri Çalıştayı altında 2017 yılında başlatıldı.OBSS Kurucu ortağı ve CEO'su Zafer Şen, dron tespit konusunda geliştirdikleri yapay zekâ temelli çözümü ve bu alandaki global liderliklerini şöyle değerlendirdi: "Dron teknolojileri, çok amaçlı kullanımıyla dünyanın gündeminde bir konu. Sivil alanda dron denince akla eğlence veya sosyal amaçla kullanılan dronlar gelse de, global savunma endüstrisi için dron saldırıları dünyanın gündeminde yer alan çok ciddi bir tehdit konumunda. OBSS olarak Ar-Ge ekibimizin üzerinde çalıştığı anti-drone teknolojilerinin, dünya çapında geniş katılım olan prestijli bir platformda iki kere üst üste birinci olması bizim için büyük bir gurur. Yapay zeka ve makine öğrenimi alanında dünyanın odaklandığı gerçek sorunlar üzerinde çalışarak, Türkiye'nin teknoloji sektöründe global rekabetçiliğini artırmayı hedefliyoruz."