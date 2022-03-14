DSİ Ege’de 17 yeraltı suyu tesisi inşa edilecek

Ulaştığı her alanda adeta zincirleme bir reaksiyona sebep olan su, hem sektörel hem de sektörler arası hareketliliği tetikliyor. Suyun tarım ve sanayide yarattığı güçlü etki, geniş iş sahalarının doğmasına da vesile oluyor.

Tarım, enerji, hizmet ve çevre sektörlerinde faaliyetlerini yürütmekte olan Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü; inşa ettiği dev barajlarda depoladığı suyu başta içme, kullanma ve sanayi suyu üretimine yönelik tesisler olmak üzere; hidroelektrik enerji üretimi, tarımsal sulama, atıksu arıtımı, taşkın kontrolü gibi çok geniş bir yelpazede mühendislik yapıları vasıtasıyla milletimizin hizmetine sunuyor.

Bu bağlamda ülkemizde 1954 yılından bu yana toprak ve su kaynaklarını geliştirmekle mesul olan DSİ, aralarında dünyada ilk kez uygulanan projelerin, en yüksek ve büyük barajların, en uzun sulama kanallarının ve içme suyu maksatlı tünellerin bulunduğu sayısız tesisi tamamlayarak milletimizin istifadesine sunmuş ve sunmaya da devam etmektedir. Küresel ısınma ve aşırı su tüketime bağlı olarak her yıl kendini daha da hissettiren kuraklığa karşı başlatılan yeraltı barajları hamlesi kapsamında İzmir, Manisa ve Uşak'ta 17 yeraltı tesisi inşa edilecek.

"YERALTI SEFERBERLİĞİ BAŞLATTIK"

Kuraklık ve aşırı tüketim nedeniyle her yıl daha da derinlere giden yeraltı suyu seviyesi koruyarak Türk Tarımının geleceğini için çalıştıklarını kaydeden DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, İzmir Manisa ve Uşak'ta şu ana kadar 12 yeraltı tesisini tamamladıklarını söyledi. Kaya Yıldız " Hedefimiz 2023 yılına kadar Ege Bölgesi'ndeki bu 3 ilimize 17 yeraltı suyu tesisi inşa etmekti. Bunlardan 12'sini an itibari ile tamamladık. 2 projemiz inşaat, 3 projemiz de planlama aşamasında." diye konuştu.

TİRE'DE YERALTI SUYU SEVİYESİ 10 METRE YÜKSELDİ

Yeraltı Suyu (YAS) Suni Besleme Projeleri'nin büyük çoğunluğu DSİ'nin kendi imkanları ile yaptığını belirten DSİ Genel Müdürü Kaya " Tire Eğridere YAS (Yeraltı Suyu) Suni Besleme Tesisini 2019 yılında tamamlamıştık. Bölgede yaptığımız etütlerde yeraltı suyunun kuyularda yaklaşık 10 metre kadar yükseldiğini gördük. Bu en çok bölge üreticisini mutlu etti. Yeratı suyu suni besleme tesislerini önümüzdeki yıllarda daha da çoğaltmayı hedefliyoruz" dedi.

410 DEKAR SULU TARIM

Kiraz Suludere'de inşa edilen Yeraltı Barajı ile yaklaşık 410 dekar arazide sulu tarıma geçileceğinin altını çizen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız Kiraz Suludere Yeraltı Barajının gövde hacminin 2972 m3 olduğunu ifade etti. Yeraltı barajında 55.000 m3 su tutulacağını vurguladı. Yıldız YAS tesislerinin sayılarını önümüzdeki süreçte daha da artırmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

TAMAMLANAN YAS SUNİ BESLEME TESİSLERİ

Tire Eğridere YAS Suni Besleme Tesisi, Manisa Kabazlı 1 YAS Suni Besleme Tesisi, Manisa Kabazlı 2 YAS Suni Besleme Tesisi, Uşak Yeşilkavak 1 YAS Suni Besleme Tesisi, Uşak Yeşilkavak 2 Suni Besleme Tesisi, Uşak Sivaslı Kuruçay YAS Suni Besleme Tesisi, Manisa Göbekli 1 YAS Suni Besleme Tesisi, Manisa Köseali YAS Suni Besleme Projesi, Manisa Gümüşçay YAS Suni Besleme Tesisi, İzmir Torbalı Fetrek YAS Suni Besleme Tesisi, Manisa Beydere YAS Suni Besleme Tesisi, Kiraz Suludere YAS Barajı ve Suni Besleme Sulaması

İNŞAAT AŞAMASINDAKİLER

Manisa Tabak Çayı YAS Suni Besleme Tesisi, İzmir Bergama Kozak Çayı YAS Suni Besleme Tesisi

PLANLAMA AŞAMASINDAKİLER

Manisa Irlamaz YAS Suni Besleme Tesisi, Manisa Şahyar YAS Suni Besleme Tesisi, Manisa Ahmetli Çıkrıkçı Çayı YAS Suni Besleme Tesisi