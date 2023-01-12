DSİ’den Kemalpaşa’ya çifte baraj müjdesi

İZMİR'E 100. YIL HEDİYESİ OLACAK

Ansızca Barajı'ndaki çalışmaların kış aylarında da aralıksız devam edeceğini açıklayan DSİ 2. Bölge Müdürü Saadettin Ceylan, projenin % 60'ının tamamlandığını söyledi. "Cumhuriyetimizin 100. Yılında barajda su tutacağız" dedi. 410 bin metreküplük gövde dolgusunun yarısının bittiğini ifade eden DSİ 2. Bölge Müdürü Ceylan" Dolusavak ve gövde dolgu çalışmalarımız hızla devam ediyor. Hedefimiz 2023 yaz aylarında inşaatı tümüyle bitirerek, sonbahar öncesi barajda su tutmak" diye konuştu.

1 MİLYON 70 BİN METREKÜP SU TUTACAK

Temelden yüksekliği 45 metre olarak projelendirilen Ansızca Barajı'nın 1 milyon 70 bin metreküp su tutacağını hatırlatan Saadettin Ceylan, proje sayesinde bin 540 dekar arazinin de borulu basınçlı sistemle sulanacağını söyledi.