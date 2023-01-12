DSİ’den Kemalpaşa’ya çifte baraj müjdesi

İzmir Kemalpaşa'ya iki baraj daha geliyor. İnşası devam eden Ansızca ve Yiğitler Barajlarının şantiye sahalarını gezerek, projelerin son durumunu yerinde gören DSİ 2. Bölge Müdürü Saadettin Ceylan İzmir'e iki müjde birden verdi.
İZMİR'E 100. YIL HEDİYESİ OLACAK
Ansızca Barajı'ndaki çalışmaların kış aylarında da aralıksız devam edeceğini açıklayan DSİ 2. Bölge Müdürü Saadettin Ceylan, projenin % 60'ının tamamlandığını söyledi. "Cumhuriyetimizin 100. Yılında barajda su tutacağız" dedi. 410 bin metreküplük gövde dolgusunun yarısının bittiğini ifade eden DSİ 2. Bölge Müdürü Ceylan" Dolusavak ve gövde dolgu çalışmalarımız hızla devam ediyor. Hedefimiz 2023 yaz aylarında inşaatı tümüyle bitirerek, sonbahar öncesi barajda su tutmak" diye konuştu.
1 MİLYON 70 BİN METREKÜP SU TUTACAK
Temelden yüksekliği 45 metre olarak projelendirilen Ansızca Barajı'nın 1 milyon 70 bin metreküp su tutacağını hatırlatan Saadettin Ceylan, proje sayesinde bin 540 dekar arazinin de borulu basınçlı sistemle sulanacağını söyledi.
YİĞİTLERDE GÖVDE DOLGUSU BAŞLIYOR
Ansızca Barajı'ndan tamamlandığında gövde ve depolama hacmi bakımından Kemalpaşa'nın en büyük barajı olacak olan Yiğitler Barajı'na geçen DSİ 2. Bölge Müdürü Saadettin Ceylan, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Projede yüzde 39 fiziki gerçekleşme sağlandığını belirten DSİ 2. Bölge Müdürü Ceylan, 3.9 km'lik rölakasyon yolunu tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Sıyırma kazılarının yüzde 95'i bitirildi. Batardo imalatında ise yüzde 50 seviyesindeyiz. Birkaç aya kadar da gövde dolgusuna başlamayı planlıyoruz" diye konuştu.
HERKES KAZANACAK
Yiğitler Barajı'nın İzmir ve Türk ekonomisi için çok önemli olduğunu vurgulayan Saadettin Ceylan "Yiğitler Barajı Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'ne (KOSBİ) yılda 7.89 milyon metreküp sanayi suyu sağlayacak. Fabrikalarda binlerce kişiye iş olanağı doğacak. Ayrıca Baraj Kemalpaşa'da 13 bin 330 dekar araziye de can suyu verecek. Hem sanayici, hem çalışan, hem çiftçi kazanacak. Hedefimiz gece gündüz çalışarak belirlenen takvim içerisinde Yiğitler barajını İzmirimiz'e kazandırmak" şeklinde konuştu.
TEMELDEN YÜKSEKLİĞİ 103 METRE OLACAK
Kemalpaşa Yiğitler Deresi üzerine inşa edilecek barajın gövdesi, 'Ön Yüzü Beton Kaplı Kaya Dolgu' tipinde; yüksekliği temelden 103 metre olarak projelendirildi. Gövdesi için 2.7 milyon metreküp dolgu yapılacak olan baraj 6.5 milyon metreküp su depolama hacmine sahip olacak.