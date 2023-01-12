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Giriş Tarihi: 12.1.2023 10:55 Son Güncelleme: 12.1.2023 11:03

DSİ'den Kemalpaşa'ya çifte baraj müjdesi

İzmir Kemalpaşa’da inşası devam eden Ansızca ve Yiğitler Barajlarının şantiyelerini ziyaret eden DSİ 2. Bölge Müdürü Saadettin Ceylan, ilçeye iki müjde birden verdi. Ansızca Barajı’nın Cumhuriyetin 100. yılında su tutacağını müjdeleyen Saadettin Ceylan, Yiğitler Barajı’nda yakında gövde dolgusuna başlanacağını açıkladı.

ERTAN GÜRCANER
DSİ’den Kemalpaşa’ya çifte baraj müjdesi

İzmir Kemalpaşa'ya iki baraj daha geliyor. İnşası devam eden Ansızca ve Yiğitler Barajlarının şantiye sahalarını gezerek, projelerin son durumunu yerinde gören DSİ 2. Bölge Müdürü Saadettin Ceylan İzmir'e iki müjde birden verdi.

İZMİR'E 100. YIL HEDİYESİ OLACAK

Ansızca Barajı'ndaki çalışmaların kış aylarında da aralıksız devam edeceğini açıklayan DSİ 2. Bölge Müdürü Saadettin Ceylan, projenin % 60'ının tamamlandığını söyledi. "Cumhuriyetimizin 100. Yılında barajda su tutacağız" dedi. 410 bin metreküplük gövde dolgusunun yarısının bittiğini ifade eden DSİ 2. Bölge Müdürü Ceylan" Dolusavak ve gövde dolgu çalışmalarımız hızla devam ediyor. Hedefimiz 2023 yaz aylarında inşaatı tümüyle bitirerek, sonbahar öncesi barajda su tutmak" diye konuştu.

1 MİLYON 70 BİN METREKÜP SU TUTACAK

Temelden yüksekliği 45 metre olarak projelendirilen Ansızca Barajı'nın 1 milyon 70 bin metreküp su tutacağını hatırlatan Saadettin Ceylan, proje sayesinde bin 540 dekar arazinin de borulu basınçlı sistemle sulanacağını söyledi.

YİĞİTLERDE GÖVDE DOLGUSU BAŞLIYOR

Ansızca Barajı'ndan tamamlandığında gövde ve depolama hacmi bakımından Kemalpaşa'nın en büyük barajı olacak olan Yiğitler Barajı'na geçen DSİ 2. Bölge Müdürü Saadettin Ceylan, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Projede yüzde 39 fiziki gerçekleşme sağlandığını belirten DSİ 2. Bölge Müdürü Ceylan, 3.9 km'lik rölakasyon yolunu tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Sıyırma kazılarının yüzde 95'i bitirildi. Batardo imalatında ise yüzde 50 seviyesindeyiz. Birkaç aya kadar da gövde dolgusuna başlamayı planlıyoruz" diye konuştu.

HERKES KAZANACAK

Yiğitler Barajı'nın İzmir ve Türk ekonomisi için çok önemli olduğunu vurgulayan Saadettin Ceylan "Yiğitler Barajı Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'ne (KOSBİ) yılda 7.89 milyon metreküp sanayi suyu sağlayacak. Fabrikalarda binlerce kişiye iş olanağı doğacak. Ayrıca Baraj Kemalpaşa'da 13 bin 330 dekar araziye de can suyu verecek. Hem sanayici, hem çalışan, hem çiftçi kazanacak. Hedefimiz gece gündüz çalışarak belirlenen takvim içerisinde Yiğitler barajını İzmirimiz'e kazandırmak" şeklinde konuştu.

TEMELDEN YÜKSEKLİĞİ 103 METRE OLACAK

Kemalpaşa Yiğitler Deresi üzerine inşa edilecek barajın gövdesi, 'Ön Yüzü Beton Kaplı Kaya Dolgu' tipinde; yüksekliği temelden 103 metre olarak projelendirildi. Gövdesi için 2.7 milyon metreküp dolgu yapılacak olan baraj 6.5 milyon metreküp su depolama hacmine sahip olacak.

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DSİ'den Kemalpaşa'ya çifte baraj müjdesi
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