DSİ’nin araç filosuna 110 iş makinesi daha katıldı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, DSİ'nin 110 Adet İş Makinesi Teslim Alma Töreni'ne katıldı.

Türkiye'nin su zengini olmadığına dikkati çeken Kirişci, DSİ'nin içme suyu, endüstriyel amaçlı su ve tarımsal amaçlı su kullanımı alanlarında yaptığı çalışmaların çok değerli olduğunu söyledi. Kirişci, suyun etkin ve verimli kullanılması gerektiğini vurguladı.

Türkiye'de mevcut durumda 180 milyar metreküp su depolanabildiği bilgisini veren Kirişci, "Bunun 47 milyar metreküplük kısmı bizim dönemimizde yapılan 654 barajla sağlanmış durumdadır. Türkiye bu barajlar konusunda dünyaya da örnek olan bir ülkedir. İnşallah kısa zaman sonra Yusufeli'nde de su tutmaya başladığımızda dünya harikası barajın kendisi ve çevresini tüm Türkiye görmüş olacak. Böyle bir tesis yine Atatürk Barajı'ndan sonra Türkiye'nin ikinci büyük barajı Silvan Barajı, buralarda da su tutulmaya başlandığında Türkiye'de ve dünyada inşallah bunlar bir kez daha konuşuluyor ve Türkiye bu manada bir kez daha değerlendiriliyor, su yönünden suyla ilgili tecrübesi konusunda da gündem oluyor olacaktır" diye konuştu.

"GÜÇLÜ MAKİNE PARKI" VURGUSU

DSİ'nin bir diğer görevinin de taşkınlara ilişkin olduğuna dikkati çeken Kirişci, şunları kaydetti:

"Taşkınların vermiş olduğu zararları, geçtiğimiz yıl ve bu yıl Batı Karadeniz Bölgesi'nde yaşadıklarımızdan dolayı hepimizin çok iyi bilmesi gerekir. Taşkından korumak yine taşkın öncesi birtakım tedbirleri almak ve sonrasında da yine bu çalışmaları sürdürmek DSİ tarafından yürütülen bir faaliyettir. Bütün bu faaliyetleri yürütebilmek için güçlü de bir makine parkınızın olması gerekir. Yeni katılacak iş makineleriyle birlikte 0-10 yaş makinelerimizin oranı yüzde 67,5 düzeyine çıkacak. Tabii ki bu oldukça iyi bir oran. Neticede bu iş makineleri, bir otomobil gibi değildir. Bu iş makinelerinde oranı yüzde 67,5'e çıkararak bizim de makine parkımız daha dinamik, daha sonuç aldırıcı bir yer haline gelecek. Bugün hizmete alacağımız makineler Allah'ın izniyle aziz milletimizin ve bütün üreticilerimiz de dahil olmak üzere kırsalımızın, kentlerimizin her türlü ihtiyaçlarını karşılama konusunda önemli bir fonksiyon icra edecektir."

DSİ'NİN TOPLAM İŞ MAKİNE SAYISININ 2 BİN 319'A YÜKSELECEK

Kirişci, iş makinelerinin kazasız belasız kullanılmasını temenni ettiklerini sözlerine ekledi.

DSİ Genel Müdürü Lütfi Akca da hizmete alınan 110 iş makinesiyle DSİ'nin toplam iş makine sayısının 2 bin 319'a yükseleceğini belirterek, 2024'te bu sayının 2 bin 709'a ulaşmasını hedeflediklerini söyledi. Akca, iş makinelerinin taşkınların yanı sıra deprem, çığ, heyelan ve karla mücadele gibi alanlarda da kullanıldığını anlattı.

Bakan Kirişci, açılış konuşmalarının ardından iş makineleri parkını gezdi.