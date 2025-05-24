Dubai’de DRFK Sağlık Merkezi açıldı: Türk modeliyle aynı gün tedavi hizmeti

Teşhis ve tedaviyi aynı gün tamamlayabilen ilk Türk sağlık merkezi olma özelliği taşıyan DRFK Turkish International Day Surgery Center, Op. Dr. Fatih Kırar öncülüğünde Dubai Jumeirah'ta hasta kabulüne başladı. Sağlık merkezinin temel amacı, Türkiye'de geliştirilen uygulamaları yurtdışına taşıyarak aynı gün hizmet sunan esnek bir sistem kurmak.

TÜRK SAĞLIK SİSTEMİNE DAYALI YAPI İLE HİZMETE BAŞLADI

Birleşik Arap Emirlikleri'nin öne çıkan bölgelerinden Jumeirah'ta açılan merkez, yalnızca tıbbi bir yapı olarak değil, aynı zamanda Türkiye'de başarıyla uygulanan teşhis ve tedavi protokollerinin bölgeye uyarlanmış bir örneği olarak tanımlanıyor. Açılışa, BAE Türkiye Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, Dubai Başkonsolosu Onur Şaylan ve çeşitli sektör temsilcileri katıldı.

"CERRAHİ OLMAYAN TEDAVİ TEKNİKLERİNE İLGİ BÜYÜK"

Ünlü futbolcu Fernando Morientes'in doktoru olarak da tanınan Op. Dr. Fatih Kırar, özellikle bel ve boyun fıtıklarında ameliyatsız tedavi yöntemlerini merkezin merkezine aldıklarını belirtti. "Hastaların uzun iyileşme süreçleri yaşamadan günlük hayatlarına dönebilmeleri için minimal invaziv teknikleri tercih ediyoruz" diyen Dr. Kırar, robotik lazer sistemleri, regresyon esaslı protokoller ve 3D görüntüleme teknolojileri gibi yöntemlerin Dubai'nin altyapısıyla uyumlu olduğunu vurguladı.

DİŞ TEDAVİSİ VE SAÇ EKİMİ AYNI GÜN TAMAMLANABİLİYOR

Merkez, aynı gün teşhis ve tedavi ilkesiyle tasarlandı. 3D diş tarama sistemleri sayesinde implant işlemleri yaklaşık 45 dakikada tamamlanabiliyor. Saç ekimi için de benzer bir süreç işliyor. "Hastalar işlem öncesinde 3 boyutlu modelleme ile olası sonucu görme şansına sahip oluyor. Operasyon ise çoğu zaman aynı gün içinde sonuçlanıyor" ifadelerini kullanan Dr. Kırar, kişiselleştirilmiş hizmete odaklandıklarını belirtti.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ TANI SİSTEMLERİYLE DONATILDI

ABD, Avrupa ve Japonya menşeli tanı teknolojileri ile donatılan merkezde, beyin cerrahisi, ortopedi, gastroenteroloji, kadın hastalıkları, kalp ve damar cerrahisi, fizyoterapi gibi birçok branşta Türkiye'den gelen uzman hekimlerle hizmet veriliyor. Ayrıca tanısal endoskopi, estetik lazer uygulamaları, floroskopi eşliğinde omurga enjeksiyonları gibi gelişmiş prosedürler de merkez bünyesinde uygulanabiliyor.

MEDİKAL TURİZM İÇİN YENİ BİR KANAL

Op. Dr. Fatih Kırar, Türkiye'deki ana merkezlerinin yanı sıra Almanya Köln'de bulunan medikal turizm ofisiyle uzun süredir uluslararası hastalara hizmet verdiklerini, Dubai ile birlikte artık daha doğrudan bir temas kuracaklarını söyledi. "Hastaların uçaktan inip aynı gün tanı ve tedaviye ulaşabildiği bir sistemi kurduk. Buradaki hedefimiz hem bölge halkına hem de medikal turistlere aynı çatı altında çözüm sunmak" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE İLE BAE ARASINDA SAĞLIK KÖPRÜSÜ

Açılışa dair açıklama yapan Türkiye'nin Dubai Başkonsolosluğu, merkezin yalnızca bir sağlık hizmeti noktası değil, aynı zamanda iki ülke arasında sağlık alanında iş birliğini artıracak bir adım olduğunu belirtti. Paylaşımda, Dr. Haticenur Kırar, Op. Dr. Fatih Kırar ve tüm DRFK ekibine tebrikler iletildi. Açıklamada ayrıca, merkezin Türkiye'nin sağlık tecrübesini uluslararası ölçekte yansıttığı vurgulandı.

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